Cvijanović: To Šmit odlazi, ne rješava problem njegovog nedejtonskog bahaćenja

Dobro je što Kristijan Šmit odlazi i što se govori o redefinisanju mandata visokog predstavnika, kao i njegovom vremenskom ograničenju, izjavila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović odgovarajući na pitanje Srne kako gleda na Šmitov odlazak iz BiH.

"Ali, to, naravno, ne rješava problem Šmitovog unilateralnog, neustavnog i nedejtonskog bahaćenja u BiH koje je pretvorio u sudski proces ili doveo političke partije u neravnopravan odnos, ukidajući pojedinim partijama pristup javnom finansiranju. A, to sve znači da problem nije riješen", istakla je Cvijanović.

Ona je ukazala da nijedan zakon ne može biti dio pravnog sistema BiH ako ga nisu donijele institucije koje su za to ovlaštene Ustavom, piše Srna.

"Ta stvar je valjda jasna, pa se ne može od nas ni očekivati da se pretvaramo kako se ništa nije desilo. Desio se pravni, politički, ustavni i demokratski haos i on se mora riješiti pravnim, političkim, ustavnim i demokratskim metodama", konstatovala je Cvijanović.