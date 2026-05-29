Donesene odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda

Praćenje cijena i zaštita kućnih budžeta ostaju prioritet Vlade Republike Srpske. Dok traje nestabilna situacija na Bliskom istoku, iz Vlade poručuju da se svakodnevno prate inflacija, cijene osnovnih životnih namirnica i tržište nafte i naftnih derivata, kako bi se na vrijeme reagovalo novim mjerama.

"Pratimo i stopu inflacije, pratimo rast cijena na malo pratimo ograničenja marži koje su se odnosile na osnovne kućne potrepštine pratimo i kad je u pitanju nafta i naftni derivati imamo i prve fakture to su milioni bez obzira što to neko misli da je nebitno to su milioni za naše građane i svakako da ćemo nastaviti sa mjerama tako da se ovo ne završava i stalno pratimo", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Da su dosadašnje mjere dale rezultate, u Vladi potkrepljuju podacima o sniženju cijena pojedinih proizvoda koji su najpotrebniji građanima. Pojeftinjenja su, između ostalog, evidentirana kod mliječnih proizvoda, pelena za djecu i odrasle kao i sredstava za higijenu, a pozitivne efekte potvrđuju i sami potrošači.

"Najveći pad cijena zabilježen je kod mliječnih proizvoda, pelena za djecu i odrasle, kao i higijenskih proizvoda. Efekti ove mjere potvrđeni su ne samo kroz analize kretanja cijena i nadzor nad radom privrednih subjekata, već i kroz anketiranje potrošača, koji su potvrdili pozitivne efekte ovih mjera Vlade Republike Srpske. Posebno želimo istaći da je jedan od najznačajnijih efekata ove mjere sprečavanje nekontrolisanog rasta cijena, do kojeg bi došlo usljed prelijevanja globalnog rasta cijena nafte i naftnih derivata na domaće tržište. Ovom mjerom Vlada Republike Srpske ublažila je i usporila taj rast cijena", rekao je Ned Puhovac, ministar trgovine i turizma Republike Srpske.

Vlada je usvojila i odluku kojom se za investicije i ulaganja izdvaja 23 miliona maraka za podršku preduzećima koja investiraju u novu opremu i tehnologije. U komisiji za dodjelu podsticaja, osim predstavnika Vlade Republike Srpske, nalaze se i članovi Privredne komore i Unije poslodavaca.

"Ove godine procedure su olakšane, ministarstvo privrede traži samo od privrednih društava da dostave predračun za nabavke opreme ili postrojenja a svu ostalu dokumentaciju ministarstvo privrede prikuplja preko, službeno", rekao je Radenko Bubić, ministar trgovine i preduzetništva Republike Srpske.

Određivanje maksimalnih marži se odnosi za određene životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe, sredstva za higijenu, ali i pojedine lijekove. Odlukom je propisana maksimalna marža od šest odsto u veleprodaji i osam odsto u maloprodaji, s ciljem zaštite standarda građana.