"Ostaviti svjedočanstvo o stradanju nevinih žrtava"

Prava žena žrtava rata iz Republike Srpske dugo su bila zanemarena, a u međunarodna zajednica prepoznaje bošnjačke i hrvatske žrtve dok srpske niko ne pominje, istaknuto je na okruglom stolu.

"Predstavljamo žene i djecu koja su u doba rata preživjela logore, zatvore, sabirne centre koje su za nas pravili pripadnici tzv. Armije BiH i pripadnici hrvatskog Vijeća odbrane i njihovih regularnih snaga. Sve što govorimo treba da bude istina, da budemo priznati i uvaženi kao i žrtve bošnjačke i hrvatske, jer u BiH u tom nesretnom ratu koji nas je zadesio za našeg života stradali su svi narodi i svi ljudi gdje se ko našao", rekla je Božica Živković-Rajilić, predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske.

Centar za jednakost i ravnopravnost polova Srpske organizator je okruglog stola, direktor Centra Maja Vekić podsjetila je na rečenicu kojom se vode, a to je „Pamtimo za mir“

"Ono što želim da naglasim da su prava žena žrtava rata u Republici Srpskoj bila dugo zapostavljena, ta nepravda je ispravljena 2018. godine kada je donesen zakon o zaštiti žena žrtava rata ratne torture", rekla je Maja Vekić, direktor Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske.

Vlada podržava ovakve aktivnosti čiji je cilj da se sačuva istina radi budućih generacija kako do ovakvih zločina nikada više ne bi došlo, poručio je premijer.

"Želim da se zahvalim svim onim ženama koje su imale hrabrosti da ponovo prođu torturu sjećajući se toga davajući izjave navodeći imena i detalje koje su vjerovatno kroz cijeli život pokušale da zaborave", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Republika Srpska i Srbija treba da zajedničkim snagama čuvaju istinu o srpskim žrtvama rata, poručio je ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije, te naglasio da je istorija nešto što treba da se piše i da se pamti.

"Mi smo došli da podržimo, ohrabrimo žene da one kažu svoju istinu, a nakon što one stečena na takav način iskustva budu zapravo opomena da nikada na ovim prostorima se to više nedogodi", rekao je Demo Beriša, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije.

Udruženje žena žrtava rata Srpske čini 809 žena, kako kažu one imaju svoj poseban zadatak za njih je ovo testament i istina za buduće generacije.