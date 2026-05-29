Obračun u FBiH zbog uložaka i menstruacije

29.05.2026 16:58

Обрачун у ФБиХ због уложака и менструације
Foto: Facebook/zerina.patkovic, Youtube/TVSA

Premijer Kantona Sarajevo u ostavci Nihad Uk juče je objavio da će sarajevske učenice osnovnih škola imati besplatne uloške. To je izazvalo medijsko prepucavanje jer se u čitavu priču uključila voditeljka Zerina Patković.

Uk je to poručio povodom Međunarodnog dana menstrualne higijene, danom kojim se podiže svijet o menstrualnom zdravlju.

Patković je reagovala nakon ove objave i poručila kako se treba ozakoniti plaćeno odsustvo žena s posla tokom menstrualnog ciklusa.

Kaže i kako se nekim inicijativama skupljaju politički poeni.

Нора Шахинпашић

Scena

Regionalni mediji pišu o voditeljki iz BiH: Opčinjeni izgledom mlade Nore

“Lijepa inicijativa, ali ako već želi uraditi nešto korisno (a ne samo skupljati poene i dodvoravati se javnosti pod‌jelom uložaka) premijer bi mogao predložiti usvajanje zakona o plaćenom odsustvu žena s posla tokom menstrualnog ciklusa kako većina nas u tim danima ne bi morala ići na posao “nakljukane” brufenima i ostalim tabletama protiv bolova”, napisala je Patković.

Nihad Uk

Zerina Patković

menstruacija

