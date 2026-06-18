Poraz BiH od Švajcarske, ali to možda nije ono najgore

Fudbaleri BiH poraženi su od Švajcarske u Los Anđelesu u drugom kolu grupe B Svjetskog prvenstva, ali to možda nije najgore što im se desilo.

Švajcarci su slavili rezultatom 4:1, ali možda veći udarac za Zmajeve je to što u posljednjoj utakmici grupne faze neće moći da računaju na Tarika Muharemovića.

Muharemović, vjerovatno i najbolji pojedinac u redovima BiH u meču protiv Švajcarske, dobio je crveni karton u 80. minutu zbog čega neće moći da istrči na teren protiv Katara u trećoj utakmici.

Prvo poluvrijeme nije obilovalo nekim ekstremnim uzbuđenjima iako su obje ekipe imale nekoliko prilika.

Švajcarci su držali loptu znatno više u svom posjedu, ali nijedni ni drugi se nisu iskazali u napadu. Tome svjedoči podatak da su i BiH i Švajcarska imale samo po jedan šut u okvir gola.

Drugo poluvrijeme bolje počinje Švajcarska, a posebno treba istaknuti pokušaj Endoja u 56. minutu kada je pokušao makazicama, ali Vasilj je pokazao ogromnu spremnost i sačuvao gol BiH.

U 68. minutu Dedić snažno ispaljuje projektil, ali je golman Švajcarske uspio da zaustavi njegov šut.

Taman kada se činilo da su se Zmajevi razigrali uslijedio je šok u 74. minutu.

Johan Manzambi, koji je tek ušao u igru, pogodio iz sjajnog voleja za 1:0. Odbrana Bosne i Hercegovine je, iako veoma čvrsta na ovom meču, ipak kapitulirala.

A onda, još snažniji udarac. Igrao se 80. minut kada, do tog momenta sjajni Muharemović pravi faul na ivici kaznenog kao posljednji igrač u odbrani i dobija crveni karton.

Barbarezovi igrači nisu uspjeli do kraja da se saberu, a uslijedio je novi hladan tuš. U 84. minutu Švajcarska stiže do drugog gola, još jednom preko rezerviste sa klupe, Rubena Vargasa. Odložio mu je loptu Embolo, a fudbaler Sevilje rutinski pogodio dalji ugao za 2:0.

Tu nije bio kraj mukama BiH. Opet su u glavnim ulogama bili Vargas i Manzanbi, prvi kao asistent, a drugi kao strijelac drugi put ove večeri.

Tračak nade za Zmajeve donio je Mahnić u 90. minutu koji je sa oko 15 metara raspalio po lopti i lansirao je mrežu Švajcaraca.

Ipak, Švajcarci nisu htjeli da se utakmica završi tako. Do novog gola stigli su u drugom minutu sudijske nadoknade. Memić je pokupio Sou u kaznenom prostoru a sudija je pokazao na bijelu tačku. Odgovornost je preuzeo Džaka koji je bio siguran i stavio tačku na I.

BiH je nakon ovog poraza ostala na jednom bodu, dok je Švajcarska, bar trenutno, na prvom mjestu sa četiri.

U prvoj utakmici Zmajevi su remizirali sa Kanadom 1:1, a njihovi večerašnji protivnici su identičnim rezultatom odigrali sa Katarom.