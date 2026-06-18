Navijači BiH u transu: Objavljen početni sastav, tu je legenda, ali nema Lukića

Autor:Stevan Lulić
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Fudbaleri BiH od 21 sat igraju protiv Švajcarske utakmicu drugog kola grupe B Svjetskog prvenstva.
Sat vremena prije početka utakmice pojavio se spisak igrača koji će započeti utakmicu.
Ono što će posebno obradovati navijače Zmajeva od prvog minuta bi trebalo na teren da istrči legendarni Edin Džeko.
Osim njega, početni sastav činiće Vasilj, Muharemović, Kolašinac, Tahirović, Dedić, Demirović, Šunjić, Memić, Katić i Alajbegović.
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Zanimljivo je da prema ovoj najavi u prvom sastavu nema strijelca gola iz prve utakmice Jove Lukića.
Da podsjetimo, u prvom kolu BiH je remizirala rezultatom 1:1 sa domaćinom Kanadom.
Remi, istim rezultatom, je bio i u drugom duelu grupe između Švajcarske i Katara, tako da sve četiri reprezentacije trenutno imaju po jedan bod i sve karte su još uvijek otvorene.
OFFICIAL BOSNIA-HERZEGOVINA STARTING XI! #FIFAWorldCup #BIHSUI 🇧🇦🇨🇭 pic.twitter.com/LjfkSMBxKx— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 18, 2026
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