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Navijači BiH u transu: Objavljen početni sastav, tu je legenda, ali nema Lukića

Autor:

Stevan Lulić
18.06.2026 20:08

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Јово Лукић слави гол против Канаде
Foto: Tanjug/AP Photo/Stephanie Scarbrough

Fudbaleri BiH od 21 sat igraju protiv Švajcarske utakmicu drugog kola grupe B Svjetskog prvenstva.

Sat vremena prije početka utakmice pojavio se spisak igrača koji će započeti utakmicu.

Ono što će posebno obradovati navijače Zmajeva od prvog minuta bi trebalo na teren da istrči legendarni Edin Džeko.

Osim njega, početni sastav činiće Vasilj, Muharemović, Kolašinac, Tahirović, Dedić, Demirović, Šunjić, Memić, Katić i Alajbegović.

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Zanimljivo je da prema ovoj najavi u prvom sastavu nema strijelca gola iz prve utakmice Jove Lukića.

Da podsjetimo, u prvom kolu BiH je remizirala rezultatom 1:1 sa domaćinom Kanadom.

Remi, istim rezultatom, je bio i u drugom duelu grupe između Švajcarske i Katara, tako da sve četiri reprezentacije trenutno imaju po jedan bod i sve karte su još uvijek otvorene.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Švajcarska BiH

Fudbalska reprezentacija BiH

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

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