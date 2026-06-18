Dobre vijesti za Zmajeve: Težak udarac za Švajcarsku pred BiH

Veliki problemi zadesili su fudbalsku reprezentaciju Švajcarske pred njihov večerašnji meč sa Bosnom i Hercegovinom, pošto se njihov selektor Murat Jakin razbolio i potencijalno bi mogao da propusti ovaj susret zbog zdravstvenog stanja.

Naime, njega su prema pisanju švajcarskih medija zadesili iznenadni zdravstveni problemi, tako da bi zbog njih mogao da propusti ovaj rezultatski veoma važan meč.

Svi timovi u Grupi B imaju po jedan osvojen bod poslije prvog kola, pa apsolutno ništa nije riješeno.

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Švajcarski list "20 minuten" navodi da je Murat Jakin proveo neprospavanu i tešku noć i da ima virusnu infekciju.

Nema sumnje da bi njegovo odsustvo bilo ogroman udarac za tamošnju reprezentaciju, prije svega zbog fokusa na svaki detalj. Mediji podsjećaju da se Jakin razbolio i prošli put kada je bio u SAD da obiđe kamp.

Očigledno je da je zdravlje glavna boljka Švajcarske. I na prošlom Mundijalu u Kataru su Niko Elvedi i Jan Zomer morali da propuste odlučujući meč sa Srbijom, ali su na kraju prošli dalje. Sa druge strane, Silvan Vidmer tada nije igrao osminu finala protiv Portugala.

(Telegraf)