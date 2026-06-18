Navijači BiH zaigrali Užičko kolo usred Kalifornije

Navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine još jednom su pokazali da znaju napraviti sjajnu atmosferu, a jedan snimak iz Kalifornije postao je pravi hit na društvenim mrežama.

Profil Bosnian Fudbal objavio je video nastao u Santa Moniki, na kojem se vidi grupa navijača BiH kako igra tradicionalno Užičko kolo uoči nove utakmice Zmajeva na Svjetskom prvenstvu.

Posebno zanimljivo bilo je to što se navijačima BiH nisu pridružili samo zemljaci, već i brojni prolaznici i navijači drugih reprezentacija. Među njima se mogao vidjeti i navijač u dresu Argentine sa legendarnim brojem 10 koji nosi Lionel Mesi, što je dodatno privuklo pažnju prisutnih.

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"U Santa Moniki je juče bila sjajna atmosfera. Navijačima Bosne i Hercegovine pridružili su se i drugi navijači u tradicionalnom Užičkom kolu. Lijepo je vidjeti da se svi zabavljaju“, navedeno je u objavi profila Bosnian Fudbal na društvenoj mreži Iks.

It was a complete vibe in Santa Monica yesterday with other fans joining Bosnia-Herzegovina fans for some traditional “Uzicko Kolo”. Love it that everyone is having fun! #FIFAWorldCup🇧🇦 pic.twitter.com/ErQwsc96eR — Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 18, 2026

Snimak je nastao uoči večerašnjeg susreta Bosne i Hercegovine i Švajcarske na Svjetskom prvenstvu, utakmice koja bi mogla imati veliki značaj u borbi za plasman u nokaut fazu takmičenja.

Nakon remija protiv Kanade (1:1) u prvom kolu, reprezentacija BiH osvojila je vrijedan bod, a optimizam među navijačima dodatno je porastao zahvaljujući dobroj igri izabranika Sergeja Barbareza.

Veliki broj navijača doputovao je u Sjedinjene Američke Države kako bi podržao reprezentaciju, a prizori iz Los Anđelesa i Santa Monike posljednjih dana pokazuju da vlada odlična atmosfera među pristalicama „zmajeva“.

Upravo je Santa Monika postala jedno od glavnih mjesta okupljanja navijača pred večerašnji meč, a spontano igranje Užičkog kola privuklo je pažnju turista, lokalnog stanovništva i navijača drugih reprezentacija.

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Snimak na najbolji način pokazuje duh Svjetskog prvenstva, gdje se navijači različitih zemalja okupljaju, druže i zajedno slave fudbal bez obzira na nacionalne boje, prenosi "BL Portal".