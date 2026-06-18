Bojkot Ronalda? Netrpeljivost u timu ozbiljno ruši Portugal

Netrpeljivost između Kristijana Ronalda i pojedinih saigrača u reprezentaciji Portugala vlada već duže godina. Bruno Fernandeš i on se nisu najbolje slagali još dok su bili u Mančester junajtedu, a česti su snimci u kojima i Žo Kanselo odbija da doda loptu Ronaldu.

Sinoćni kiks protiv DR Konga (1:1) dodatno je zagrijao priču da nešto ne štima u reprezentaciji Portugala, a to nešto je odnos prema Kristijanu Ronaldu.

Proslavljeni fudbaler imao je slab meč protiv Konga, ali nije tajna da zvijezda Al-Nasra nije baš omiljen timski igrač. Tokom sudijske nadoknade Portugal je imao posljednju šansu da ugrozi gol Konga iz kornera.

Kristijano Ronaldo

Kamere su zabilježile trenutak kada Ronaldo pokazuje Brunu Fernandešu da loptu šalje na prvu stativu i pretpostavljalo se da će tako i biti poznavajući dobru igru glavom legendarne sedmice.

Ronaldo se probio kroz odbrambene igrače Konga koji nisu dobro reagovali na njegov dolazak na prvu stativu, ali je Fernandeš poslao visoko loptu, u potpunosti ignorišući Ronalda.

Taj detalj brzo je postao viralan, a navijači su počeli da spekulišu o velikim problemima unutar portugalske reprezentacije. Neki odlaze toliko daleko da navode da saigrači bojkotuju Ronalda?!

Ronaldo quiere el balón al primer palo al minuto 92’,



Bruno Fernandes envía el balón a las islas del Congo para que no quede ninguna posibilidad de que llegue a Ronaldo…



este tipo está enfermo 💀 pic.twitter.com/1rcFGiF1gS — Arielipillo (@arielipillo) June 18, 2026

Pogledajte kako je to izgledalo u 92. minutu:

Portugal sada očekuju naredni izazovi na Mundijalu, a nema sumnje da će upravo od Ronalda navijači očekivati reakciju nakon jednog od najslabijih izdanja reprezentacije na otvaranju turnira.