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Bojkot Ronalda? Netrpeljivost u timu ozbiljno ruši Portugal

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 12:20

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Бојкот Роналда? Нетрпељивост у тиму озбиљно руши Португал
Foto: Tanjug/AP/Karen Warren

Netrpeljivost između Kristijana Ronalda i pojedinih saigrača u reprezentaciji Portugala vlada već duže godina. Bruno Fernandeš i on se nisu najbolje slagali još dok su bili u Mančester junajtedu, a česti su snimci u kojima i Žo Kanselo odbija da doda loptu Ronaldu.

Sinoćni kiks protiv DR Konga (1:1) dodatno je zagrijao priču da nešto ne štima u reprezentaciji Portugala, a to nešto je odnos prema Kristijanu Ronaldu.

Proslavljeni fudbaler imao je slab meč protiv Konga, ali nije tajna da zvijezda Al-Nasra nije baš omiljen timski igrač. Tokom sudijske nadoknade Portugal je imao posljednju šansu da ugrozi gol Konga iz kornera.

Кристијано Роналдо
Kristijano Ronaldo

Kamere su zabilježile trenutak kada Ronaldo pokazuje Brunu Fernandešu da loptu šalje na prvu stativu i pretpostavljalo se da će tako i biti poznavajući dobru igru glavom legendarne sedmice.

Ronaldo se probio kroz odbrambene igrače Konga koji nisu dobro reagovali na njegov dolazak na prvu stativu, ali je Fernandeš poslao visoko loptu, u potpunosti ignorišući Ronalda.

Taj detalj brzo je postao viralan, a navijači su počeli da spekulišu o velikim problemima unutar portugalske reprezentacije. Neki odlaze toliko daleko da navode da saigrači bojkotuju Ronalda?!

Pogledajte kako je to izgledalo u 92. minutu:

Portugal sada očekuju naredni izazovi na Mundijalu, a nema sumnje da će upravo od Ronalda navijači očekivati reakciju nakon jednog od najslabijih izdanja reprezentacije na otvaranju turnira.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Kristijano Ronaldo

Portugal

Svjetsko prvenstvo 2026

Bruno Fernandeš

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