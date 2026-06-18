Teksaški obračun pripao Engleskoj, jako dobra partija Hrvatske

Englezi su poslije veoma uzbudljivog meča, u kojem su dva puta ispuštali prednost, do tri boda stigli zahvaljujući golovima Harija Kejna, Džuda Belingema i Markusa Rašforda.

Pred više od 70.000 gledalaca odigran je jedan od najatraktivnijih susreta dosadašnjeg toka šampionata, a na kraju su Englezi opravdali ulogu favorita i napravili važan korak ka plasmanu u nokaut fazu.

Izabranici engleskog selektora od samog početka preuzeli su inicijativu i već u devetom minutu stigli do najveće moguće prilike. Luka Modrić je u kaznenom prostoru oborio protivničkog igrača, a francuski sudija Kleman Turpan bez oklevanja pokazao na belu tačku.

Prvi pokušaj Harija Kejna iz penala je zaustavljen od strane Dominika Livakovića, ali je udarac ponovljen zbog toga što je hrvatski golman napustio liniju. U drugom pokušaju kapiten Engleske bio je siguran i donio svom timu prednost od 1:0 u 12. minutu.

Hrvatska je nakon primljenog gola uspjela da uspostavi ravnotežu i postepeno preuzme kontrolu nad sredinom terena. Najprije je Petar Musa propustio dobru priliku u 14. minutu, kada je njegov udarac u posljednjem trenutku izblokiran.

Izjednačenje je stiglo u 36. minutu. Posle lepe akcije hrvatske reprezentacije, lopta je stigla do Martina Baturine, koji je snažnim udarcem sa ivice kaznenog prostora savladao Džordana Pikforda za 1:1.

Radost Hrvata nije dugo trajala. Samo šest minuta kasnije Engleska je ponovo povela. Posle kornera koji je izveo Deklan Rajs, najviši u skoku bio je Hari Kejn i udarcem glavom postigao svoj drugi pogodak na utakmici za 2:1.

Kada se činilo da će Engleska na odmor otići sa prednošću, uslijedio je novi odgovor Hrvatske. U petom minutu nadoknade prvog poluvremena Ivan Perišić je glavom vratio loptu pred gol, a Petar Musa se najbolje snašao u gužvi i pogodio za 2:2.

Belingemov gol prelomio meč

Drugo poluvrijeme počelo je idealno za Engleze. Samo dva minuta po nastavku igre Džud Belingem je demonstrirao raskošan talenat. Vezista je sam prošao kroz nekoliko protivničkih igrača, ušao u kazneni prostor i preciznim udarcem uz pomoć stative doneo novu prednost svom timu – 3:2.

Taj pogodak u velikoj meri odredio je tok nastavka susreta. Engleska je kontrolisala igru i stvarala prilike, ali je Livaković sa nekoliko odličnih intervencija držao Hrvatsku u životu. Branio je udarce Belingema, Rajsa, O'Rajlija i Kejna, a posebno se istakao u 57. minutu kada je zaustavio pokušaj kapitena Engleske poslije solo prodora.

Hrvatska je u posljednjih dvadesetak minuta pokušala izmjenama da dođe do novog izjednačenja. U igru su ušli Mateo Kovačić, Andrej Kramarić, Nikola Vlašić i Igor Matanović, što je donijelo više energije u napadu.

Najbolje prilike za Hrvatsku u nastavku propustili su Matanović i Marko Pašalić, čije je udarce zaustavio Pikford, dok je Petar Sučić šutirao preko gola iz dobre pozicije.

Sve dileme oko pobjednika otklonjene su u 85. minutu. Bukajo Saka, koji je samo nekoliko minuta ranije ušao u igru, odlično je pronašao Markusa Rašforda, a napadač Engleske iz neposredne blizine pogodio za 4:2.

Do kraja meča Hrvatska je pokušala da ublaži poraz. Najbliži golu bio je Joško Gvardiol u šestom minutu nadoknade, ali je poslije njegovog udarca Kejn napravio odličan blok.

Engleska je tako pobedom započela nastup na Svetskom prvenstvu i potvrdila visoke ambicije na turniru. Sa druge strane, Hrvatska je prikazala borbenu igru i u više navrata pokazala kvalitet, ali nije uspjela da zaustavi raspoložene Kejna i Belingema, koji su bili ključni igrači u trijumfu "Gordog Albiona".

(RTS)