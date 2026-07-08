"Auto-put od Beograda do Banjaluke biće završen u naredne četiri godine"

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da bi auto-put od Beograda do Banjaluke trebalo da bude skroz završen najkasnije za četiri godine.

- Tri do četiri godine, četiri najviše, zahvaljujući naravno i Srbiji. Srbija nam je izašla u susret, tako što je predsjednik /Aleksandar/ Vučić rekao da gradi auto-put od Kuzmina do Rače, koji treba da se završi i da gradi most preko Save na teret Srbije. I to je završeno - rekao je Dodik za Radio Beograd.

Dodao je da je Srpska počela da gradi trasu od Rače do Bijeljine, u čemu učestvuje i Srbija, te da Srpska finansira dionicu od Rače do Brčkog, te od Brčkog do Modriče.

Prema njegovim riječima, ostaje da se dogovori još koridor "Pet-ce", jer tu EU politički uslovljava Srpsku za sredstva.

- Dio od Doboja do Modriče je još uvijek nedogovoren - napomenuo je Dodik.

Dodik je rekao da bi najviše volio da nema nikakvog graničnog prelaza između Srbije i Republike Srpske, odnosno BiH.

- Ako bude integrisan, onda ćemo ga srušiti, da bude dezintegrisan. Šta će nam granični prelaz sa Srbijom? Ja nisam iluzionista, jedino prirodno rješenje je, ako je Njemačka mogla devedesetih godina da se ujedini i kaže `jedan narod – jedna država`, možemo i mi da kažemo. Nenormalno je da živimo u BiH - dodao je on.

Dodik je rekao da je BiH, odnosno političko muslimansko Sarajevo, za Republiku Srpsku smetnja za sve projekte, te ukazao da je Srpska do sada sa Srbijom mogla da izgradi hidroelektranu "Buk bijela" kod Foče, ali je to političko Sarajevo spriječilo, odnosno Ustavni sud BiH, odlukom tri stranca i dva muslimana.

- Osim toga, 15 godina čekamo da dobijemo saglasnost da ispod Drine nekih 80 metara prođe gasovod, da gradimo gasovod prema Banjaluci. Ne možemo. Ne možemo ni da izgradimo aerodrom Trebinje jer nas Sarajevo stalno usporava - rekao je Dodik.

Dodik je upitao zašto ne smije da kaže da jedan narod, srpski, zaslužuje jednu državu na Balkanu, te dodao da Srbi nemaju nijednog razloga da žive u BiH sa Bošnjacima zajedno, ni istorijskog, ni današnjeg, ni budućeg.

- Zašto se stalno sklanjamo od te ideje? Zašto od nje bježimo? E zato ja nisam dobar tip. Zato me stalno nešto zabranjuju. A zašto? Ovo je nemoguće. Ovo što nas drže u Bosni, to je nemoguće - rekao je Dodik.

Govoreći o vetu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za čuvanje nacionalnih spomenika, Dodik je rekao da je to bila važna borba.

On je napomenuo je da je to pitanje regulisano Aneksom osam Dejtonskog sporazuma, te podsjetio da je 2016. godine Mladen Ivanić pristao da se ta komisija formira od ljudi iz BiH, bez stranaca, na godinu dana, kao probni rok, ali da to nije produženo, pa sada Denis Bećirović hoće ponovo da vrati strance u tu komisiju i da onda sva kulturna blaga koja je srpski narod stvarao kroz istoriju na ovim prostorima oni proglase kao bosanskohercegovačko kulturno nasljeđe.

- To je srpsko kulturno nasljeđe. Mi ne želimo da muslimansko nasljeđe bude naše. Ako u Republici Srpskoj ima nešto što pripada muslimanskom kulturnom nasljeđu, mi prihvatamo da je to njihovo nasljeđe. Međutim, oni hoće da za srpske manastire kažu da su bosanskohercegovačko nasljeđe, kao i sve drugo što je srpsko - rekao je Dodik.

On je istakao da je Željka Cvijanović stavila veto jer su međunarodni faktori već predložili svoja neka imena za tu komisiju, da ponovo odlučuju šta je manastir, da li je srpski pravoslavni manastir kulturno-istorijsko nasljeđe srpskog naroda ili je nasljeđe BiH.

- Ako na to pristanete, onda to više nije srpski manastir, nego samo još jedan korak do uvođenja takozvane "bosanske pravoslavne crkve". Zato se mi svaki dan borimo i zato kažemo da to ne može. Ne može se živjeti sa njima. Evo im Sarajevo, šta god hoće, samo maknite se od nas - rekao je Dodik.

On je istakao da Republika Srpska od samog početka nije priznavala Kristijana Šmita, jer je nelegalan i nelegitiman, te sve što je radio smatra ništavnim, kao što smatra da je ništavno sve što je radio bilo koji visoki predstavnik.

Dodik kaže da je Kristijan Šmit došao u BiH da na drugi način nastavi politiku Adolfa Hitlera, te da Srbima oduzme pravo na imovinu i da definitivno uruši Dejtonski sporazum, kao i da su se zapadnjaci ponašali u BiH "kao slonovi u staklenoj bašti".

- Naravno, da su nam nanijeli štetu. To je razumljivo, ali moraju da razumiju da Srbi nikada nisu legli pred silom, uvijek su se tome suprotstavljali - rekao je on, te dodao da nikada nije pristao na sastanak sa Šmitom.

Dodik je naveo da su muslimani u BiH nekada imali podršku američke administracije Džozefa Bajdena, ali da je sva sreća da je na vlast u SAD došao Donald Tramp, tako da je Republici Srpskoj sada nešto lakše, jer ima mogućnost da govori i razgovara sa SAD.

USKORO SA VUČIĆEM O UBRZANjU REALIZACIJE PROJEKTA MEMORIJALA U DONjOJ GRADINI

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dogovorio da za nekoliko sedmica bude održan sastanak o ubrzanju realizacije projekta izgradnje memorijala u Donjoj Gradini.

Dodik je naveo da ovaj projekat prati niz problema.

"Upravo sada imate tu famoznu komisiju koja je nadležna na nivou BiH. Ona nas sprečava u nekim detaljima. Komisija smatra da to sada treba tamo preuzeti, minimilizirati, a Srebrenicu podići na najviši nivo", rekao je Dodik.

On je dodao da je presudom Haškog tribunala, koju Srpska ne poštuje, rečeno da je u Srebrenici poginulo 4.100 ljudi, a da je u UN polemika da nema pravnog osnova za postojanje Haškog tribunala.

"A ovih 3.267 pobijenih /Srba/ po selima? To niko ne gleda i niko ne želi da primijeti", rekao je Dodik za Radio Beograd.

Dodik je naglasio da memorijal u Donjoj Gradini mora da bude monumentalan, posebno jer Srbi imaju problem sa mjestima ogromnih stradanja koja su ostala u Hrvatskoj i u Federaciji BiH.

"Mi želimo da se oko Gradine, i zbog toga smo nešto kasnije i promijenili projektni zadatak, integrišu ta stradanja – Šušnjar kod Sanskog Mosta, Pag, Prebilovci... Da to sve bude mjesto sjećanja na stradanje Srba", rekao je Dodik.

Kada je riječ o odnosu sa Srbijom, Dodik je ukazao da Srpska i Srbija imaju pravo na specijalne odnose i da to niko ne može da im zabrani, osim sami sebi.

"Vučić je sve to dobro razumio. Prije Vučića su naši studenti tretirani kao stranci, a kada dođu bolesnici iz Srpske naš fond je plaćao po tarifama za strance. Vučić je obezbijedio da to bude ravnopravno", rekao je Dodik.

On je naveo da je Srbija u svakoj opštini Srpske izgradila neki objekat, podigla vrtić u Brčkom, kao i da je pomogla izgradnju dionice auto-puta od Rače do Bijeljine i u mnogo čemu drugom.

Posebno je skrenuo pažnju na zajedničko obilježavanje značajnih datuma iz istorije, koje, kako je ukazao, nailazi na negativne reakcije, posebno u Hrvatskoj.

"Oni ponovo u Hrvatskoj bjesne i poručuju da bi možda mogli da uspostavimo odnose, kada bi se Srbija odrekla koncepta `velike Srbije`. Čuj, a oni su imali koncept `velike Hrvatske`, koji je samo u Jasenovcu pobio 500.000 Srba i nikada ga se nisu u pravom smislu odrekli. Stalno gledamo Tompsona i druge", rekao je Dodik.

On je poručio da je to što Srpska i Srbija imaju najtješnje odnose prirodno, normalno i nikom ne bi trebalo da smeta.

"Mi to želimo. Mi želimo uspjeh Srbiji. Mi cijenimo sve što je Vučić uradio, ne samo za Srbiju nego i za nas. Vjerujemo da Srbija živi svoje najbolje vrijeme, da ima svoj potencijal za rast", rekao je Dodik.

On je ukazao da ekonomija Srbije značajno raste i da je produkt politike koja je bila nesumnjivo organizovana i dobro osmišljena.

"Infrastrukturni razvoj Srbije je vidljiv. Imate onu jednu koje se ja držim - malim i lošim putevima ljudi odlaze, a dobrim putevima ljudi dolaze. Prema tome, Srbija gradi dobre puteve za dolazak ljudi", rekao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje kako gleda na naoružavanje Srbije, Dodik je podsjetio da je Srbija donijela svoju vojnu strategiju u kojoj je rekla da će braniti Srbe ma gdje da se oni nalaze, te da je predsjednik Vučić više puta ponovio da Srbija nikada više neće dozvoliti da Srbi prođu kao što su prošli Srbi u Krajini.

On smatra da vojni savezi koji su formirani u regionu nisu samo usmjereni protiv Srbije, već i protiv Republike Srpske.

"Vidljivo je to. Rekli smo da je taj trojni pakt - antisrpski pakt i da nije ništa drugo. Zbog čega je formiran? Da nije zbog Crnogoraca možda, Italijana", upitao je Dodik, a prenosi Srna.