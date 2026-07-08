Dodik: Dobio sam informacije da u Potočare dolazi zamjenik iranskog šefa diplomatije

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je dobio informaciju da na skup u Potočarima kod Srebrenice 11. jula dolazi zamjenik ministra inostranih poslova Irana.

Dodik je podsjetio da je do sada u Potočare dolazio samo ambasador Irana ili niko, te ukazao da je Iran u BiH bio veoma aktivan za vrijeme rata, da je organizovao kamp Pogorelica, gdje su vježbali teroristi za napade 11. septembra na SAD.

On je dodao da je Iran dovodio u BiH mudžahedine, koji su ratovali protiv Srba i koji su sjekli srpske glave.

Dodik je za "Radio Beograd" rekao da je američki predsjednik Donald Tramp u pravu kada kaže da Amerika insistira na tome da Iran ne može da proizvodi nuklearno oružje, a da je, s druge strane, svjestan da Rusija ima dobre odnose sa Iranom.

"U svemu tomu mi moramo da imamo jasne stavove, a naš jasan stav je da su Iranci, bez ikakvog poziva, ovdje došli, bili na strani muslimana, komandovali muslimanskim stranim plaćenicima, jedinicom `El mudžahedin` od 4.200 vojnika, koji su bili najortodoksnije ubice koje su postojale na ovim prostorima i koji su sjekli glave", naglasio je Dodik, a prenosi Srna.

On je naveo da je američki "Tajms" svojevremeno pisao da Srbi sijeku glave muslimanima, iako se na fotografiji vidi lice srpskog vojnika kojeg mudžahedin drži za kosu.

Dodik je rekao da muslimani više nisu miljenici, da su se "previše isplakali" i da stalno kukumavču i jauču, ali da istovremeno odbijaju razgovor sa Srbima, jer, kada im se ponudi dijalog, odgovaraju tvrdnjom da su Srbi počinili genocid, što nije tačno.

On je istakao da se nešto u Vašingtonu promijenilo, te ukazao na posjetu savjetnika za duhovna pitanja američkog predsjednika Marka Bernsa, koji je nedavno u Bratuncu prisustvovao obilježavanju više od tri decenije od zločina nad 3.267 Srba u Podrinju i htio je da sazna o tim događajima.

"To šalje poruku o promjenama. mi ne treba da se zaletimo da mislimo da je sve na tumbe promijenjeno, ali sad lakše prezentujemo", rekao je Dodik, te zahvalio Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju, koji je insistirao da Berns dođe u Bratunac i na Kosovu i Metohiji.

Dodik je ukazao da je danas osnovni narativ u Americi pitanje da li su hrišćani ugroženi, te istakao da su u BiH Srbi, kao hrišćanska zajednica, ugroženi od muslimana, koji nastoje da promovišu svoj velikodržavni koncept ugnjetavanja Srba na ovom prostoru.

"Ljudi /u Americi/ to čuju i razumiju. Ja nemam problem da kažem da smo mi u nesretnoj zajednici koja se zove BiH i koja ni po čemu ne zaslužuje, niti treba da postoji i jednog dana će se sigurno morati da raspadne, ako ne ubrzano, a ono sigurno nekom prirodnom smrću, koja će dovesti do toga da to jednostavno samo uvene i nestane", rekao je Dodik.

On je dodao da su Bošnjaci pretjerali u miljeništvu kod Amerike, te da su podržali Trampovog protivkandidata Kamalu Haris, što Trampovi ljudi znaju, kao i da je Sarajevo vječito bilo na strani Hamasa i Hezbolaha.

Dodik je podsjetio da je Tramp na prošlom Molitvenom doručku rekao da će "mali pritisci i štete" za hrišćanske zajednice bilo gdje u svijetu, izazvati masovni udar SAD.

On je ukazao da postoje pokušaji da se pomen 11. jula u Potočarima u Srebrenici, prikaže kao da to organizuje BiH, ali da to nije tačno.

"Kao što i mi organizujemo Bratunac, organizujte i vi svoje tamo", rekao je Dodik, koji je istakao da taj dan treba poštovati.