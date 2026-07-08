Dodik: Srpska neće odustati od sebe, vjerujem u bolje dane

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da vjeruje u bolje dane Republike Srpske i naglasio da je rehabilitacija regionalnog puta od Srpca do Laktaša važna ne samo za ovaj kraj nego i za Banjaluku sa kojom se povezuje.

"Moraćemo ne samo da uredimo ovaj put nego i neke odnose. Vidimo da bezočna eksploatacija šljunka dovodi do pretovara koji razvaljuju svaki put koji izgradimo. Veoma brzo propadaju, moraćemo da učinimo daleko ozbiljnijom ovu situaciju i zabranimo transport na način koji ugrožava javno dobro", rekao je Dodik.

Istakao je da će 30 kilometara modernizacije puta popraviti kvalitet života u Srpcu i očekuje da će radovi biti završeni za godinu dana.

"Za godinu dana ćemo doći da otvorimo ovaj put", istakao je Dodik u obraćanju na svečanosti povodom početka radova.

Dodik je rekao da je preduzeće "MG Mind" dobar izvođač i pohvalio kvalitet koji stoji iza ove kompanije i računa da će jednako tako biti urađen i ovaj put.

Naglasio je da 19 miliona KM nije mali novac za ovaj put koji treba da izdvoji Republika, te napomenuo da u ovoj godini Srpska rekonstruiše ukupno 350 kilometara što govori o tome da se njena vlast veoma odgovorno odnosi i da će nastaviti da radi u najboljem interesu srpskog naroda na ovom prostoru.

On je naglasio da Republika Srpska danas bolje stoji nego prošle godine, kada je cijelo njeno rukovodstvo bilo proganjano od muslimanskih vlasti u Sarajevu i dijela međunarodnog faktora, ali su uspjeli da stabilizuju te prilike i doveli se u poziciju da se može investirati.

Podsjetio da je ukupan investicioni potencijal koji treba da bude završen u narednim godinama preko sedam milijardi KM i da je to najveći investicioni okvir koji je Srpska imala do sada.

"Želimo da završimo dionice auto-puta i povežemo se sa Srbijom, ali i da izgradimo puteve brze saobraćajnice prema istočnom dijelu Republike Srpske", dodao je Dodik.

On je napomenuo da je juče na Sokocu bio na ozvaničenju radova na izgradnji treće trake za spora vozila, te dodao da će se to jednako raditi u ovoj lokalnoj zajednici, i u Hercegovini gdje će do jeseni vjerovatno biti uvedeni izvođači radova na putu koji povezuje Bileću i Trebinje.

"Republika Srpska neće odustati od sebe, prava da živimo slobodno, da raspolažemo sa dobrima koja nam pripadaju, nastaviće da poboljšava kvalitete života", naglasio je Dodik.

Zahvalio je Srpskoj pravoslavnoj crkvi na svemu što čini u svojoj značajnoj misiji jer je vratila narod vjeri. "Uvijek kada smo zajedno sa Crkvom znamo da radimo najbolje poslove", rekao je Dodik.

Dodao je da je mitropolit banjalučki Jefrem graditelj koji će biti zabilježen kao čovjek koji je izgradio najviše crkava na prostoru eparhije, preko 300 crkava i nekoliko manastira.

"To sve čini da budemo bolji ne samo u pogledu infrastrukture nego da budemo i bolji ljudi. Veoma sam optimističan, vjerujem u bolje dane Republike Srpske", rekao je Dodik i istakao da treba sagledati kako se očuvala Republika Srpska u ovim turbulentnim vremenima.

BOJIĆ: REKONSTRUKCIJA PUTA SRBAC-LAKTAŠI OD REGIONALNOG ZNAČAJA

Rekonstrukcija puta Srbac-Laktaši nije značajna za dvije lokalne zajednice, već i za cijelu regiju i Republiku Srpsku, rekao je načelnik Laktaša Miroslav Bojić.

Miroslav Bojić

Prilikom obraćanja na svečanosti u Srpcu povodom početka rekonstrukcije puta, Bojić je dodao da je ova dionica od velikog značaja za poljoprivrednike, privrednike, sve građane i ljude koji dolaze u Republiku Srpsku.

Izrazio je nadu da će se, već za godinu dana, svi građani voziti modernim i kvalitetnim putem, jer, kako tvrdi, radove izvodi ozbiljan i odgovoran izvođač.

Podsjetio je da su prije dvije godine pokrenuli inicijativu prema Vladi Republike Srpske da ovaj put dobije status regionalnog puta za šta su dobili punu podršku, svjesni da će promjena statusa omogućiti da rekonstrukcija bude realizovana u što kraćem roku.

"Siguran sam da će svi stanovnici ovog kraja biti izuzetno zadovoljni realizacijom ovog projekta i da će biti dobro iskorištena kao podsticaj za dalji razvoj naših lokalnih zajednica", istakao je Bojić.

Zahvalio je Vladi Republike Srpske, kao i predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, koji pruža podršku ovakvim infrastrukturnim projektima.