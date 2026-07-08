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Đoko Ekvator nije plaćao ni čitulje

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 14:33

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Ђорђе Давидовић, познатији као Ђоко Екватор
Foto: Screenshot / YouTube

Đorđo Davidović, vlasnik kompanije Ekvator nad kojom je pokrenut stečaj nije plaćao ni oglase, ni čitulje koje su objavljivane u novinama po narudžbenicama iz njegove kompanije.

U stečajnom postupku, kako piše portal "Kapital", prijavljeno je potraživanje po osnovu neplaćenih reklamnih tekstova, oglasa i čitulja u iznosu od čak 18.397 maraka, a posebno morbidno je što se među neplaćenim čituljama nalazi i čitulja njegovoj pokojnoj majci.

djoko ekvator

Hronika

Đoko Ekvator u restoranu "pojeo" poslovni prostor vrijedan 156.000 KM

Pored majke, nisu plaćene čitulje za još osam preminulih osoba, njegovih poslovnih saradnika i prijatelja čija imena iz pijeteta nećemo spominjati.

Krajnje groteskno je što nije plaćena ni čitulja pokojnom vlasniku restorana Vrbas u Banjaluci. Groteskno je zato što je Davidović u restoranu "Vrbas" bez plaćanja pojeo i popio čak 167.760 KM, da bi kasnije neplaćene račune rješavao kompenzacijom, dodaje pomenuti portal.

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Đoko Ekvator

Đorđe Davidović

Ekvator

Čitulje

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