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Vukanović vrijeđao Ostojića pa izbačen, obezbjeđenje ga jurilo po sali

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 17:49

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Вукановић вријеђао Остојића па избачен, обезбјеђење га јурило по сали
Foto: ATV

Burno je danas bilo u NSRS, ali ne zbog rasprave poslanika nego zbog sukoba Nebojše Vukanovića sa skupštinskim obezbjeđenjem.

Lider Liste za pravdu i red se sukobio sa Radanom Ostojićem, ministrom rada i boračko-invalidske zaštite, tokom njegove završne riječi. Zbog toga je reagovao predsjednik NSRS Nenad Stevandić koji je zatražio udaljavanje Vukanovića iz sale.

Nakon toga se lider Liste za pravdu i red sukobio sa obezbjeđenjem koje je pokušalo da ga odstrani iz sale.

"Gospodinu Vukanoviću je ranije osporeno učešće u tački dnevnog reda, došao je u salu i u toku završne riječi vrijeđao je gospodina Ostojića. Nije prijatno, ali u NSRS će vladati red. Zato postoji obezbjeđenje i poslovnik. Ko hoće od sebe da pravi ovo što radi gospodin Vukanović vrata su mu otvorena, ali ja ću održati red", rekao je Stevandić nakon incidenta.

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Nebojša Vukanović

nsrs

izbačen

Nenad Stevandić

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