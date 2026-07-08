Vukanović vrijeđao Ostojića pa izbačen, obezbjeđenje ga jurilo po sali

Autor:ATV redakcija
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Burno je danas bilo u NSRS, ali ne zbog rasprave poslanika nego zbog sukoba Nebojše Vukanovića sa skupštinskim obezbjeđenjem.
Lider Liste za pravdu i red se sukobio sa Radanom Ostojićem, ministrom rada i boračko-invalidske zaštite, tokom njegove završne riječi. Zbog toga je reagovao predsjednik NSRS Nenad Stevandić koji je zatražio udaljavanje Vukanovića iz sale.
Nakon toga se lider Liste za pravdu i red sukobio sa obezbjeđenjem koje je pokušalo da ga odstrani iz sale.
"Gospodinu Vukanoviću je ranije osporeno učešće u tački dnevnog reda, došao je u salu i u toku završne riječi vrijeđao je gospodina Ostojića. Nije prijatno, ali u NSRS će vladati red. Zato postoji obezbjeđenje i poslovnik. Ko hoće od sebe da pravi ovo što radi gospodin Vukanović vrata su mu otvorena, ali ja ću održati red", rekao je Stevandić nakon incidenta.
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