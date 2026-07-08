Narodni poslanik nije kriv: Potvrđena oslobađajuća presuda Nedeljku Glamočaku!

Okružni sud u Banjaluci potvrdio je oslobađajuću presudu narodnom poslaniku Nedeljku Glamočaku po optužnici za zloupotrebu službenog položaja u Lovačkom udruženju ”Uzlomac” iz Kotor Varoša.

Presuda je donesena nakon što je sud odbio žalbu Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Žalba tužilaštva odbijena kao neosnovana

”Okružni sud donio je presudu kojom je odbijena kao neosnovana žalba OJT Banjaluka i potvrđena prvostepena presuda Osnovnog suda u Gradišci od 28. avgusta 2025. godine”, rekla je za ATV portparol Okružnog suda Milana Anđelić.

Hronika Narodni poslanik Nedeljko Glamočak ponovo pred sudom

Presudom Glamočak je oslobođen optužbe da je obavljajući funkciju predsjednika Lovačkoj udruženja "Uzlomac“ Kotor Varoš bez odluke Upravnog odbora udruženja omogućio točenje goriva u privatna vozila koja nisu bila registrovana na Udruženje.

Oslobođen po dvije tačke optužnice

Takođe se navodilo da za "ladu nivu", koja je u vlasništvu Udruženja, nisu bili sačinjeni putni nalozi kao obavezna prateća dokumentacija iz koje bi bila vidljiva svrha i opravdanost korištenja vozila. Računi su iznosili 12.722 KM, a plaćanje je odobrio Glamočak čime je, kako se navodilo u optužnici, sebi i drugima omogućio pribavljanje imovinske koristi.

Hronika Počelo suđenje narodnom poslaniku Nedeljku Glamočaku

Glamočak je oslobođen i optužbe da je od početka 2016. do kraja 2018. godine iz blagajne LU "Uzlomac" naložio neopravdana plaćanja, koja nije pravdao vjerodostojnim računima, u ukupnom iznosu od 26.543 KM.

Sudije iz Kotor Varoša tražile izuzeće

Prijavu protiv Glamočaka krajem 2021. godine podnijela je PU Banjaluka. Optužnica je podignuta naredne godine, a u decembru 2022. godine potvrdio ju je Osnovni sud u Kotor Varoši. Prvostepeno suđenje je održano u Osnovnom sudu u Gradišci, jer su zbog poznanstva sa optuženim sudije iz Kotor Varoša tražile izuzeće.