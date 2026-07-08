Ružne scene na crnogorskom primorju, Srbin sjeo da popije kafu, pa pobjesnio zbog reakcije konobara

Iako s jedne strane neki vlasnici lokala i ugostiteljskih objekata na crnogorskom primorju kažu da su nezadovoljni i ljuti na turiste jer ne dolaze u kafiće i restorane već uglavnom borave na plažama na peškirima, s druge strane pojedini turisti su, sudeći po komentarima nakon povratka sa ljetovanja, nezadovoljni uslugom ugostitelja u komšiluku, prenosi Blic.

Milan K. kaže da je bio neprijatno iznenađen reakcijom konobara na jednoj poznatoj plaži u Budvi kada je sjeo u kafić da popije kafu.

– Stigao sam na plažu oko pet sati popodne. Trebalo je da sačekam djevojku sa društvom da dođe, pa da sjednemo da pojedemo nešto. Za to vrijeme sam htio da popijem kafu i piće da se osvježim malo jer je bilo pretoplo. Zauzimam jedan sto na terasi za četvoro jer čekam i njih i prilazi mi konobar. Poručujem kafu i kiselu vodu za početak – rekao je mladić.

Pobjesnio zbog reakcije konobara

– Međutim, samo što sam to izustio konobar me sasjekao rečenicom rekavši mi da ne mogu sam da sjedim za stolom i pijem kafu i piće, već da ako želim da ostanem tu moram odmah da poručim i hranu jer velika je gužva i ne isplati mu se da meni to donosi dok sjedim sam, a možda veći broj ljudi čeka mjesto i hoće da poruči nešto više – otkrio je.

Turista je kazao da ga je razbjesnila njegova reakcija i neljubaznost i to što nije čak ni dozvolio da kaže da čeka društvo te da je zato baš tu sjeo.

– Istog trenutka sam ustao sa stolice i otišao. Ne mogu da vjerujem da se onako ophode prema gostima. Tolika neljubaznost nemam riječi. Društvo je stiglo poslije dvadesetak minuta i na moje insistiranje otišli smo u drugi restoran da jedemo. Bezobrazluk, a onda se žale na turiste koji ne žele da iznajme ležaljke jer su preskupe pa većina njih ponese peškir i suncobran i cijeli dan uživa na plaži – zaključio je.