FK Borac na korak od velikog igračkog pojačanja

Autor:ATV redakcija
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FK Borac zakoračio je u novu sezonu evropskim remijem sa Levskim na startu kvalifikacija za Ligu šampiona.
ATV saznaje da bi u banjalučki klub ovih dana trebalo da stigne novo igračko pojačanje u veznom redu.
Pregovori se privode kraju, a fudbaler sa bogatim internacionalnim iskustvom trebalo bi da bude od velike pomoći “crveno plavima” na putu ka ostvarenju svih ciljeva.
Ukoliko sve protekne u najboljem redu, FK Borac bi novog igrača mogao da registruje već za nastup u narednom kolu evropskih kvalifikacija, a u Platonovoj se nadaju da će to da bude u onim za Ligu šampiona.
U drugo kolo “crveno plave” vodi pobjeda u Sofiji, a u suprotnom svoj evropski put nastavljaju u borbi za grupnu fazu Konferencijske lige.
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