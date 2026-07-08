FK Borac na korak od velikog igračkog pojačanja

FK Borac zakoračio je u novu sezonu evropskim remijem sa Levskim na startu kvalifikacija za Ligu šampiona.

ATV saznaje da bi u banjalučki klub ovih dana trebalo da stigne novo igračko pojačanje u veznom redu.

Pregovori se privode kraju, a fudbaler sa bogatim internacionalnim iskustvom trebalo bi da bude od velike pomoći “crveno plavima” na putu ka ostvarenju svih ciljeva.

Ukoliko sve protekne u najboljem redu, FK Borac bi novog igrača mogao da registruje već za nastup u narednom kolu evropskih kvalifikacija, a u Platonovoj se nadaju da će to da bude u onim za Ligu šampiona.

U drugo kolo “crveno plave” vodi pobjeda u Sofiji, a u suprotnom svoj evropski put nastavljaju u borbi za grupnu fazu Konferencijske lige.