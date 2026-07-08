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Kraj i za Dalića: Više nije selektor Hrvatske!

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 17:14

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Крај и за Далића: Више није селектор Хрватске!
Foto: Tanjug / AP / Mike Stewart

Zlatko Dalić nije više selektor reprezentacije Hrvatske, saopštio je danas Fudbalski savez Hrvatske.

U saopštenju se navodi da je Dalić na današnjem sastanku obavijestio predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je poslije Svjetskog prvenstva odlučio da više ne bude selektor Hrvatske.

Fudbalska reprezentacija Hrvatske eliminisana je u šesnaestini finala SP od selekcije Portugala (1:2).

- Uloga selektora zahtijeva puno teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu da imam važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovog. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igrački kvalitet i u sebe, ali nisam se usudio ni da sanjam da ćemo da ostvarimo sve ono što smo ostvarili u ovih skoro devet godina - izjavio je, između ostalog, Dalić, prenio je HNS.

Dalić (59) je preuzeo reprezentaciju Hrvatske 2017. godine. On je sa selekcijom Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji osvojio drugo mjesto. Hrvatska je tada u finalu SP poražena od Francuske rezultatom 4:2.

Fudbaleri Hrvatske su na SP 2022. godine u Kataru zauzeli treće mjesto. Hrvatska je 2023. godine u finalu UEFA Lige nacija poslije penala poražena od Španije (4:5).

Dalić je prije Hrvatske trenirao Al Ain, Al Hilal, Al Faisali, Slaven, Dinamo iz Tirane, Rijeku i Varteks.

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Tagovi :

Zlatko Dalić

Svjetsko prvenstvo 2026

Hrvatska

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