Kraj i za Dalića: Više nije selektor Hrvatske!

U saopštenju se navodi da je Dalić na današnjem sastanku obavijestio predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je poslije Svjetskog prvenstva odlučio da više ne bude selektor Hrvatske.

Fudbalska reprezentacija Hrvatske eliminisana je u šesnaestini finala SP od selekcije Portugala (1:2).

- Uloga selektora zahtijeva puno teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu da imam važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovog. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igrački kvalitet i u sebe, ali nisam se usudio ni da sanjam da ćemo da ostvarimo sve ono što smo ostvarili u ovih skoro devet godina - izjavio je, između ostalog, Dalić, prenio je HNS.

Dalić (59) je preuzeo reprezentaciju Hrvatske 2017. godine. On je sa selekcijom Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji osvojio drugo mjesto. Hrvatska je tada u finalu SP poražena od Francuske rezultatom 4:2.

Fudbaleri Hrvatske su na SP 2022. godine u Kataru zauzeli treće mjesto. Hrvatska je 2023. godine u finalu UEFA Lige nacija poslije penala poražena od Španije (4:5).

Dalić je prije Hrvatske trenirao Al Ain, Al Hilal, Al Faisali, Slaven, Dinamo iz Tirane, Rijeku i Varteks.