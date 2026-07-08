Cvijanović: Praznik fudbala u Banjaluci, Borac odigrao utakmicu za ponos

Autor:ATV redakcija
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Nošen sjajnom atmosferom i gromoglasnom podrškom sa tribina, Borac je odigrao evropsku utakmicu za ponos i pamćenje, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
"Praznik fudbala sinoć u Banjaluci! Protiv veoma respektabilnog protivnika, igrači Borca pokazali su kvalitet, borbenost i karakter. Odličnom igrom došli su do rezultata koji pred revanš u Sofiji ostavlja dovoljno prostora za vjeru i optimizam. Ponosni smo na ove momke! Ponosni smo na evropski Borac", ističe Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.
Praznik fudbala sinoć u Banjaluci!— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) July 8, 2026
Nošen sjajnom atmosferom i gromoglasnom podrškom sa tribina, Borac je odigrao evropsku utakmicu za ponos i pamćenje.
Protiv veoma respektabilnog protivnika, igrači Borca pokazali su kvalitet, borbenost i karakter. Odličnom igrom došli su do…
Podsjećamo, fudbaleri banjalučkog Borca odigrali su neriješeno protiv Levskog iz Sofije, u 1. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
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