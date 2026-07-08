Cvijanović: Praznik fudbala u Banjaluci, Borac odigrao utakmicu za ponos

Nošen sjajnom atmosferom i gromoglasnom podrškom sa tribina, Borac je odigrao evropsku utakmicu za ponos i pamćenje, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Praznik fudbala sinoć u Banjaluci! Protiv veoma respektabilnog protivnika, igrači Borca pokazali su kvalitet, borbenost i karakter. Odličnom igrom došli su do rezultata koji pred revanš u Sofiji ostavlja dovoljno prostora za vjeru i optimizam. Ponosni smo na ove momke! Ponosni smo na evropski Borac", ističe Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

Praznik fudbala sinoć u Banjaluci!



Nošen sjajnom atmosferom i gromoglasnom podrškom sa tribina, Borac je odigrao evropsku utakmicu za ponos i pamćenje.

Protiv veoma respektabilnog protivnika, igrači Borca pokazali su kvalitet, borbenost i karakter. Odličnom igrom došli su do… — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) July 8, 2026

Podsjećamo, fudbaleri banjalučkog Borca odigrali su neriješeno protiv Levskog iz Sofije, u 1. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.