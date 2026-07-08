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Najviša preko 3.700 KM: Počinje isplata penzija

Autor:

Stevan Lulić
08.07.2026 08:55

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Foto: ATV

Danas će biti isplaćene junske penzije za korisnike tog prava u Republici Srpskoj, FBiH i inostranstvu za šta je ukupno uplaćeno 180 miliona KM.

Isplatom penzije za jun obuhvaćeno je ukupno 295.678 korisnika prava, od čega je 237.069 u Republici Srpskoj, a van Republike Srpske 58.609 korisnika prava.

Za isplatu penzije za jun potrebno je 178,34 miliona KM u neto iznosu, odnosno 180,48 miliona KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija iznosi 697,98 KM i čini 41,49% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 698,89 KM i čini 41,55% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za jun iznosi 1.053,78 KM, što čini 62,65% od prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najviše penzije za jun u Republici Srpskoj je 3.776,10 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u junu 2026. godine, iznosio je 152,76 miliona KM.

Strukturu korisnika prava za jun čine starosne penzije sa 64,83%, porodične sa 23,46%, invalidske sa 11,66%  i ostala prava sa 0,05%.

Uskoro povećanje

Podsjećamo, avgustovske penzije biće uvećane za 3,55 odsto.

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To povećanje ukalkulisano je i u rebalans budžeta za ovu godinu i po tom osnovu penzionerima će biti isplaćeno 35,4 miliona KM više.

Zakonom o PIO predviđeno je da se u januaru svake godine vrši redovno usklađivanje penzija, međutim nisu rijetke situacije da se penzije osim u januaru usklađuju i u avgustu. U januaru penzije su povećane za 6,25 odsto.

Stiže i jednokratna pomoć

Osim uvećanja, penzioneri u Republici Srpskoj uz avgustovske penzije trebalo bi da dobiju i jednokratnu pomoć.

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"Oni penzioneri koji primaju penziju ispod prosječne dobiće 120 KM, a oni čije su penzije veće od prosječne dobiće 80 KM", najavio je ranije Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.

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penzije

Penzioneri

jednokratna pomoć penzije

Jednokratna pomoć penzionerima

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