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Da li na dan krsne slave treba ići na groblje? Sveštenici dali jasan odgovor

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 09:50

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Крсна слава црква православље
Foto: ATV BL

Kada se približi krsna slava, mnogi se zapitaju da li je običaj ići na groblje i zapaliti sveću preminulim članovima porodice.

Iako su mišljenja često podijeljena, pravoslavno učenje i narodna tradicija daju jasan odgovor na ovu dilemu - ne preporučuje se odlazak na groblje tog dana.

Pravoslavna slava jedan je od najvažnijih porodičnih praznika u Srbiji. Tog dana porodica se okuplja oko slavske trpeze, pali slavsku sveću, siječe kolač i molitvom zahvaljuje svetitelju zaštitniku doma za blagoslov i mir.

Slava predstavlja praznik vjere, zajedništva i zahvalnosti. Ipak, u trenucima okupljanja mnogi se sete svojih najmilijih koji više nisu među živima, pa se često postavlja pitanje da li je prikladno tog dana otići na groblje.

Prema učenju Srpske pravoslavne crkve, krsna slava je dan duhovne radosti i života, zbog čega se odlazak na groblje ne preporučuje. Sveštenici ističu da je taj dan posvećen molitvi Bogu i svetitelju zaštitniku porodice, a ne obeležavanju žalosti.

Preminuli nisu zaboravljeni

To, međutim, ne znači da su preminuli zaboravljeni. Naprotiv, oni se pominju u molitvama i ostaju dio porodičnog zajedništva. Duhovnici često naglašavaju da slava predstavlja vezu između predaka i potomaka, pa se tog dana u dom unose mir, blagoslov i radost.

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Ako porodica želi da obiđe grobove svojih najbližih, to je najbolje učiniti dan ili dva prije slave. Tada se može zapaliti sveća, izgovoriti molitva i odati poštovanje precima koji su sačuvali vjeru i porodične običaje.

Narodni običaji

U mnogim krajevima Srbije postoji običaj da se na sam dan slave ne odlazi na groblje niti pale svijeće za pokojne. Vjeruje se da to nije izraz zaborava, već poštovanja prema prazniku koji slavi život, Božji blagoslov i porodično jedinstvo.

Pojedini sveštenici navode da se groblje može posetiti i nakon završetka slave, kako bi se očuvala praznična atmosfera, a istovremeno iskazalo poštovanje prema preminulima.

Iako se običaji razlikuju od kraja do kraja, zajednička poruka ostaje ista - krsna slava je dan svjetlosti, vjere i okupljanja porodice. Zato mnogi vjeruju da oni koji više nisu među nama tog dana nisu odsutni, već su prisutni u molitvi, sjećanju i ljubavi svojih najbližih, prenosi Kurir.

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Tagovi :

Krsna slava

proslava

Groblje

običaji

narodni običaji

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