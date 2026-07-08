Шта све треба да знате: Почела примјена Правилника за поврат ПДВ-а

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Правилник о примјени Закона о ПДВ-у који се односи на куповину прве некретнине од данас је на снази и могу се подносити захтјеви за поврат ПДВ-а на куповину некретнине.
Право на поврат ПДВ-а има пунољетно лице држављанин БиХ са сталним мјестом пребивалишта у БиХ, а предмет поврата су новоизграђени стан или набављена кућа који су били предмет опорезивања.
Предмет поврата не могу бити станови који нису били предмет опорезивања ПДВ-а, такозвана староградња, нити куће које је лице самостално изградило.
Друштво
Прочитајте комплетан Правилник за поврат ПДВ-а
Стан за који се одобри поврат ПДВ-а не се смије продати у року од пет година.
Рок за подношење захтјева је до краја године, а право на поврат односи се на новоизграђене станове на које је плаћен ПДВ и који су укњижени на купце након 12. априла 2025. године.
Купац има право на поврат за површину до 40 метара квадратних уз додатних 15 метара квадратних по сваком члану породичног домаћинства, који не посједује некретнину.
Друштво
Огласио се АМС: Забрана ступа на снагу, ево и када
Захтјеви се подносе према мјесту продавца некретнина, а у регионалним центрима УИО у Бањалуци, Сарајеву, Тузли и Мостару.
Потребна документа за подношење захтјева прикупљају се на неколико мјеста, попут општинске и градске управе, ЦИПС, нотарски уговори, доказ да је стан укњижен и остало.
Законски рок за поврат ПДВ-а је максимално шест мјесеци од подношења захтјева.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч1
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Најновије
10
12
10
08
10
01
09
59
09
53
Тренутно на програму