Počela 39. posebna sjednica, pred poslanicima set izmjena zakona o platama

Narodna skupština Republike Srpske počela je danas 39. posebnu sjednicu na čijem usvojenom Dnevnom redu se nalazi 41 tačka, među kojima je set izmjena zakona o platama po hitnom postupku.

Usvojeni je i Dnevni red 39. posebne sjednice.

1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske – hitnom postupku;

2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske – po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj – po hitnom postupku;

4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske – po hitnom postupku;

5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske - po hitnom postupku;

6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske – po hitnom postupku;

7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske – po hitnom postupku;

8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske – po hitnom postupku;

9. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske – po hitnom postupku;

10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske – po hitnom postupku;

11. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Fondu za restituciju Republike Srpske – po hitnom postupku;

12. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Akcijskom fondu Republike Srpske – po hitnom postupku;

13. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske – po hitnom postupku;

14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske – po hitnom postupku;

15. Prijedlog zakona o platnim uslugama;

16. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama – po hitnom postupku;

17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o unutrašnjem platnom prometu – po hitnom postupku;

18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom novcu – po hitnom postupku;

19. Prijedlog zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj – po hitnom postupku;

20. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Banja Luka – Prijedor – po hitnom postupku;

21. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje–Brčko i Brčko–Rača – po hitnom postupku;

22. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta „9. januar“ Banja Luka – Doboj – po hitnom postupku;

23. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima – po hitnom postupku;

24. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji – po hitnom postupku;

25. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju – po hitnom postupku;

26. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju – po hitnom postupku;

27. Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske – po hitnom postupku;

28. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti – po hitnom postupku;

29. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj;

30. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama;

31. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova;

32. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija;

33. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije;

34. Izvještaj o radu i izvršenju Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01 – 31.12.2025. godine;

35. Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj;

36. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Republike Srpske o prodaji dijela akcijskog kapitala Akcionarskog društva za proizvodnju i remont „ORAO“ Bijeljina, metodom neposrednog odabira kupca;

37. Prijedlog odluke o izradi Plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Mliništa za dionicu Glamočani – Banja Luka jug, po skraćenom postupku;

38. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje projekata unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti (9956 – BA);

39. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za Dodatno finansiranje po Projektu unapređenja zdravstvenih sistema;

40. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) za dodatno finansiranje Projekta razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede;

41. Izbor i imenovanja.

Narodna skupština Republike Srpske nastavlja rad sutra, 8. jula 2026, u 10.00 časova objedinjenom raspravom o setu zakona o platama.