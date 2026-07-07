Narodni poslanici podržali veto Željke Cvijanović

Pala je odluka Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Dvotrećinskom većinom podržan je veto Željke Cvijanović. Manipulacije i neregularnosti u toj Komisiji traju godinama i vrijeme je da im se stane u kraj, poručuje Cvijanović.

„Ovo je bio odličan način da stvari vratimo na početak i da počnemo da popravljamo ono što je duboko urušeno, što je duboko izašlo iz sfere normalnog rada i prešlo u sferu manipulacije i zloupotrebe cjelokupnog sistema vezanog za rad ove Komisije“, poručila je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović, te dodala da:

„Narodna skupština je pokazala visoki nivo zrelosti. Narodna skupština nema rušilački karakter, ali ima karakter današnja odluka i podrška vetu i u funkciji je pravljenja ambijenta da se dođe do normalnog aranžmana u koje neće biti preglasavanja“.

U zaključcima koje je Narodna skupština usvojila, između ostalog, stoji da se odbacuje bilo kakav pokušaj nametanja nekakvog bosanskog identitetskog, kulturnog, istorijskog, vjerskog i etničkog kvalifikativa, te se zahtijeva poštovanje kulturnog, istorijskog, vjerskog i etničkog nasljeđa srpskog naroda u BiH. Narodna skupština zahtijeva i da se postupak imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika vrati u legalne okvire.

„Mislim da je ovakva sjednica Skupštine manifestacija političke moći u Republici Srpskoj. Svaki put to jeste i svaki put to govorim. Ovdje imamo jedno nacionalno pitanje. Ovo možda najvažnije pitanje oko kojeg član Predsjedništva može uložiti veto i dovesti ovo pitanje u Narodnu skupštinu“, rekao je šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Srđan Mazalica.

Pored stranaka vladajuće koalicije, veto su podržali SDS i PDP. Preglasavanje srpskog člana Predsjedništva BiH pitanje je koje zahtijeva srpsko jedinstvo, poruka je iz opozicije.

„Meni je, zaista, neprihvatljivo vraćanje stranaca u tu Komisije, jer ja mislim da naši ljudi vrlo dobro poznaju našu istoriju. Niko mi ne može reći da neko sa strane poznaje bolje situaciju u zemlji u kojoj mi svakodnevno stradamo, gdje hoće da nam zatru naš jezik, našu kulturu i našu porodicu“, rekao je samostalni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Milan Savanović.

Među onima koji su veto podržali nisu bili Igor Crnadak i Nebojša Vukanović. Za Vukanovića je ovo predstava.

„Mi iz Liste za pravdu i red nikada nismo učestvovali u vašim farsama, predizbornim prepucavanjima, podizanju rejtinga, tako nećemo ni ovaj put. Na stranu da mi podržavamo to što je uradio Bećirović, nema razlike u politici između vas i njega, niti podržavamo njegove odluke, ali jednostavno ne želimo biti statisti u predstavi“, rekao je šef Kluba poslanika Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Nebojša Vukanović.

Veto srpskog člana Predsjedništva crvena je linija i onaj ko ga ne podržava ispisao se iz srpskog korpusa, poruka je Nenada Stevandića. Slične poruke i iz SNSD-a - ovo nije samo preglasavanje srpskog člana Predsjedništva, već kompletnog srpskog naroda.

„Ono za šta se mi borimo sve vrijeme i ono kako je propisao Aneks 8 jeste da postoje nacionalni spomenici srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda. Ono što su sve vrijeme na prevaru radili iz Sarajeva, nažalost nekada i uz pomoć opozicije iz Republike Srpske, jeste da su proglašavali nacionalne spomenike BiH“, rekao je delegat SNSD-a u Klubu Srba u Domu naroda PS BiH, Radovan Kovačević.

Članovi Predsjedništva Bih, Željko Komšić i Denis Bećirović imali su namjeru da u Komisiju za nacionalne spomenike imenuju četiri nova člana, dva domaća i dvoje stranaca, što je za Srpsku neprihvatljivo.