Da li ste preuzeli novu aplikaciju FZO-a Republike Srpske?

Rukovodilac dobojske Filijale Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Vedran Skokić pozvao je građane da preuzmu mobilnu aplikaciju "Moje zdravstvo" kojom stiču mogućnost uvida u lični elektronski zdravstveni karton u realnom vremenu.

Aplikacija daje osiguranicima realnu sliku vrijednosti zdravstvenih usluga i pregled troškova zdravstvene zaštite, kao i brz pristup elektronskom zdravstvenom kartonu.

"Osiguranici više ne moraju da se raspituju u Domu zdravlja o tome da li na e-kartonu imaju određenu uputnicu", izjavio je Srni Skokić i naglasio da je ispoštovan bezbjednosni aspekt zaštite podataka tokom korištenja aplikacije.

On je naveo da osiguranici, između ostalog, korištenjem aplikacije "Moje zdravstvo" imaju uvid u to koliko su za zdravstvenu uslugu sami platili putem participacije, a koliko je za konkretnu uslugu finansirano iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Skokić je naveo da je procedura za dobijanje podataka za pristup aplikaciji veoma jednostavna i da ih osiguranici mogu preuzeti u poslovnicama od 7.30 do 15.30 časova, gd‌je će ujedno dobiti potrebnu podršku i neophodne informacije.

"Aplikaciji je moguće pristupiti putem računara na adresi mojezsravstvo.org ili preuzimanjem sa platformi `Gugl plej` ili `Epl stor`", naveo je Skokić.

Prema njegovim riječima, roditelj koji je nosilac osiguranja za maloljetnu d‌jecu dobijanjem pristupnih podataka za svoj karton ima pristup i kartonu d‌jeteta, dok roditelj koji nije nosilac osiguranja, za uvid u zdravstveni karton d‌jece mora potpisati izjavu kako bi dobio pristupne podatke.

Skokić je upozorio korisnike da zbog bezbjednosti i zaštite ličnih podataka svoje pristupne podatke ne ustupaju trećim licima i da se po uočavanju problema u radu aplikacije obrate nadležnoj poslovnici.

On je dodao da FZO aplikacijom "Moje zdravstvo" nastavlja proces digitalizacije zdravstvenog sistema s ciljem veće transparentnosti osiguranicima i jačanja povjerenja u sistem zdravstvene zaštite.

Dobojska Filijala Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima šest poslovnica u Doboju, Brodu, Modriči, Derventi, Šamcu i Tesliću, kao i tri ekspoziture u Vukosavlju, Petrovu i Stanarima, prenosi Srna