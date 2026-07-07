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Želi da pobijedi starenje, a sada mu želudac „uništava sam sebe“: Džonsonu dijagnostikovana neizlječiva bolest

07.07.2026 18:08

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Жели да побиједи старење, а сада му желудац „уништава сам себе“: Џонсону дијагностикована неизљечива болест
Foto: Instagram/bryanjohnson_

Tehnološki preduzetnik Brajan Džonson, poznat po ekstremnom programu protiv starenja na koji troši oko dva miliona dolara godišnje, otkrio je da mu je dijagnostikovan autoimuni gastritis.

Četrdesetosmogodišnji tehnološki preduzetnik Brajan Džonson, koji je postao poznat po tome što je javno dokumentovao svoju ekstremnu zdravstvenu rutinu osmišljenu da smanji njegovu biološku starost, prošle nedjelje je na društvenim mrežama objavio da mu je dijagnostikovana neizlječiva autoimuna bolest.

„Moj želudac sam sebe uništava“, napisao je Džonson u objavi na platformi Iks (X) 30. juna. Objasnio je da boluje od autoimunog gastritisa, oboljenja kod kojeg imuni sistem greškom napada zdrave ćelije sluzokože želuca.

Naveo je da godinama nije znao da ima ovu bolest, ali smatra da je vjerovatno posljedica ishrane brzom hranom i slatkim gaziranim pićima u periodu prije nego što je počeo da primjenjuje biohaking (biohacking) i potpuno promijenio ishranu, navike spavanja i način života.

„Kao dijete sam jeo zaslađene žitarice, pio gazirana pića puna šećera i pretjerivao sa brzom hranom“, napisao je Džonson. „Imao sam nekoliko zdravih godina u ranim dvadesetim, ali sam onda postao mlad otac troje djece i počeo da gradim kompaniju. Pod pritiskom posla i svakodnevnog stresa zapostavio sam zdravlje i dobio oko 18 kilograma. Za nekoliko godina pao sam u duboku, hroničnu depresiju. Negdje u tom periodu moje tijelo je počelo da razvija autoimuni proces koji je zahvatio štitastu žlijezdu, a zatim i sluzokožu želuca.“

Dodao je da autoimuni gastritis izaziva nepovratna oštećenja, uključujući nedostatak hranljivih materija, anemiju i, na duži rok, povećan rizik od razvoja raka.

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„Kada se danas otkrije autoimuni gastritis, standardna medicina u suštini priznaje poraz, uz obrazloženje da ništa ne može da se učini osim kontrole bolesti, bez obzira na to koliko njene posljedice mogu biti teške ili smrtonosne“, naveo je Džonson.

Uprkos nepovratnim posljedicama bolesti, Džonson kaže da namjerava da „pokuša da pronađe rješenje“. Planira da redovno prati rezultate više dijagnostičkih testova, uključujući nivo feritina i gvožđa, dok njegov tim priprema seriju ponovljenih biopsija i razvoj terapija u zavisnosti od dobijenih nalaza.

„U doba vještačke inteligencije, multiomike (multiomics) i DNK, proteina i ćelija napravljenih po mjeri, nijedno stanje ne bi trebalo unaprijed smatrati neizlječivim samo zato što još niko nije pokušao da ga liječi savremenim tehnologijama koje su nam danas dostupne“, poručio je.

Nakon što je 2013. godine prodao svoju tehnološku kompaniju Brejntri Venmo (Braintree Venmo) kompaniji Pejpal (PayPal) za 800 miliona dolara, Džonson je u potrazi za vječnom mladošću preduzeo brojne, često ekstremne finansijske i medicinske korake.

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Između ostalog, koristio je i krvnu plazmu svog maloljetnog sina u nadi da će svoj organizam „podmladiti“ na biološku starost od 18 godina. Na svoj program protiv starenja godišnje troši oko dva miliona dolara.

Džonson primjenjuje holistički pristup usporavanju starenja i pridržava se veganske ishrane od 1.977 kalorija dnevno. Takođe uzima brojne suplemente i lijekove, od kojih neke prodaje i preko svog sajta Bluprint (Blueprint).

Njegov protokol, dostupan na internet stranici, obuhvata gotovo sve aspekte svakodnevnog života – od oralne higijene i fizičke aktivnosti do preporuka za korišćenje saune. Svoju filozofiju borbe protiv starenja naziva jednostavno – „Ne umri“.

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Ovaj preduzetnik je prošao i kroz invazivnije medicinske procedure, uključujući snimanja magnetnom rezonancom i kolonoskopije. Rezultate svojih zdravstvenih mjerenja redovno objavljuje na internetu, sa ciljem da ostane „biološki najmjerenija osoba u istoriji“.

U ranijem razgovoru za Indipendent (The Independent), Džonson je rekao:

„Praktično sam prestao sam da brinem o svom zdravlju i napravio sistem koji se o meni stara bolje nego što bih ja ikada mogao.“

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