Забрињавајућа смртност опасног вируса: Нови сој стигао у Европу

Аутор:АТВ редакција
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Епидемија еболе у Демократској Републици Конго наставља да односи животе алармантном брзином. Према најновијим подацима које су објавиле здравствене власти те земље, број потврђених случајева порастао је на 1.561, док је од посљедица болести преминуло 506 особа, што је забрињавајуће велики проценат смртности - чак 32,4 одсто.
Власти наводе да се вирус и даље интензивно шири у источним дијеловима земље, прије свега у провинцијама Итури, Сјеверни Киву и Јужни Киву, гдје здравствени системи раде под огромним притиском. Према посљедњим подацима, 254 пацијента су се опоравила, док се 628 оболелих налази на болничком лечењу или у изолацији. Забиљежена су и 354 сумњива случаја, међу којима је пријављено 110 смртних исхода.
Свјетска здравствена организација (СЗО) оцјењује да је ријеч о једној од најозбиљнијих епидемија еболе посљедњих година. Посебан проблем представља чињеница да је узрочник Бундибугјо сој вируса еболе, за који тренутно не постоји одобрена вакцина, због чега се стручњаци ослањају на експерименталне терапије и интензивне мјере сузбијања заразе.
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Додатну забринутост изазива ширење болести ван граница Конга. У суседној Уганди потврђени су случајеви повезани са епидемијом, док је један заражени љекар, који се вратио из Конга, регистрован и у Француској. Због тога је СЗО ову епидемију прогласила ванредним догађајем од међународног значаја и упозорила да постоји висок ризик од даљег регионалног ширења вируса.
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