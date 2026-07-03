Забрињавајуће бројке: Расте број умрлих од еболе

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 447 људи преминуло је од еболе у Конгу, саопштено је из конгоанског Министарства за комуникације и медије.
У саопштењу се наводи да је до сада потврђено 1.460 случајева еболе у Конгу.
Свјетска здравствена организација прогласила је епидемију еболе у Конгу и Уганди ванредном ситуацијом која представља ризик за друге земље, преноси Срна
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