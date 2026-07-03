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Забрињавајуће бројке: Расте број умрлих од еболе

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 08:07

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Ебола вирус ДР Конго 2026. доктори
Фото: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa, file

Најмање 447 људи преминуло је од еболе у Конгу, саопштено је из конгоанског Министарства за комуникације и медије.

У саопштењу се наводи да је до сада потврђено 1.460 случајева еболе у Конгу.

Свјетска здравствена организација прогласила је епидемију еболе у Конгу и Уганди ванредном ситуацијом која представља ризик за друге земље, преноси Срна

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карантин

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