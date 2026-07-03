Трамп објавио АИ видео у којем као доктор лијечи Де Нира и друге критичаре

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп објавио је на друштвеним мрежама видео-снимак генерисан вјештачком интелигенцијом (АИ) на којем се представља као љекар који наводно лијечи своје познате критичаре од измишљеног стања названог "Трампов поремећај" (ТДС).
Снимак, који је објављен на Трамповом налогу на платформи "Истина", приказује вјештачки генерисане верзије више јавних личности које су се раније јавно противиле Трампу и његовој администрацији, укључујући глумце Роузи О'Донел, Вупи Голдберг, Роберта Де Нира, Едварда Нортона и Џулију Робертс.
Вјештачки генерисана верзија глумца Роберта Де Нира говори да због противљења Трампу "није могао да једе, није могао да спава и да је све око себе чинио несрећним".
На снимку се Трамп појављује у бијелом љекарском мантилу са стетоскопом и тврди да није био сигуран да може да помогне особама које пате од ТДС-а, израза који он и његови политички савезници користе за описивање, како наводе, "ирационалног противљења његовој политици".
"План лијечења" који АИ верзија Трампа укључује гашење "лажних вијести", молитву и испијање дијеталне кока-коле како би се ублажили симптоми наводног поремећаја.
Бијела кућа је најновији видео-снимак описала као дио предсједниковог политичког и комуникационог стила.
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