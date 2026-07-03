Ракетни напад Украјинаца на Белгород и Брјанску област, има жртава

Аутор:АТВ редакција
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Украјинске снаге извеле су ракетни напад на Белгород и Белгородску област. У нападу је погинула једна жена, саопштио је Оперативни штаб региона.
Једна особа је погинула, двије су рањене у нападу украјинских дронова-камиказа на Брјанску област, саопштио је вршилац дужности губернатора Јегор Коваљчук.
Руска ПВО је током ноћи оборила 155 украјинских дронова, саопштило је Министарство одбране.
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