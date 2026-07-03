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Ракетни напад Украјинаца на Белгород и Брјанску област, има жртава

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 08:29

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Ракетни напад Украјинаца на Белгород и Брјанску област, има жртава
Фото: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Украјинске снаге извеле су ракетни напад на Белгород и Белгородску област. У нападу је погинула једна жена, саопштио је Оперативни штаб региона.

Украјински напад дроновима на Брјанску област

Једна особа је погинула, двије су рањене у нападу украјинских дронова-камиказа на Брјанску област, саопштио је вршилац дужности губернатора Јегор Коваљчук.

Оборено 155 украјинских дронова

Руска ПВО је током ноћи оборила 155 украјинских дронова, саопштило је Министарство одбране.

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Тагови :

Украјина

Русија

Кијев

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