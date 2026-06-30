Расте број преминулих од еболе

Аутор:АТВ редакција
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Број преминулих од еболе у Конгу порастао је на 377, саопштено је из конгоанског Министарства за комуникације и медије.
У саопштењу се наводи да је потврђено укупно 1.307 случајева еболе.
Из Министарства додају да се до сада опоравило 180 људи, преноси Срна
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