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Расте број преминулих од еболе

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 08:06

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Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jerome Delay, File

Број преминулих од еболе у Конгу порастао је на 377, саопштено је из конгоанског Министарства за комуникације и медије.

У саопштењу се наводи да је потврђено укупно 1.307 случајева еболе.

Из Министарства додају да се до сада опоравило 180 људи, преноси Срна

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Тагови :

Ебола вирус

Конго

љекари

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саопштење

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