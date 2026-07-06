Alarm za milione korisnika: Lažna AI ekstenzija krade sve što ukucate

U slučaju da imate instaliranu Perplexity AI ekstenziju u Gugl Hrome-u, morate dobro da provjerite da li je u pitanju zvanična aplikacija ili neka od aplikacija trećih strana.

Zvanična prodavnica dodataka za brauzer, Hrome Veb Store, našla se na meti oštrih kritika nakon što je otkriveno da je kroz njihove bezbjednosne filtere prošla opasna, lažna ekstenzija koja je kopirala brending i izgled ekstremno popularnog vještačko-inteligentnog pretraživača Perplexity AI.

Umjesto pametnog asistenta, korisnici su u svoje pretraživače nesvjesno instalirali špijunski softver. Prevaru su otkrili bezbjednosni stručnjaci iz Majkrosoftovog tima za pretnje, koji su odmah alarmirali Gugl.

Zlonamjerni dodatak pod nazivom "Search for perplexity ai" koristio je vizuelni identitet i logotip legitimne AI kompanije kako bi prevario ljude da pomisle da je riječ o zvaničnom alatu. Kada bi se našao unutar pretraživača, softver bi tiho preuzeo kontrolu nad ključnim funkcijama sistema.

Kako je lažni softver presretao podatke?

Ono što ovu ekstenziju čini posebno opasnom jeste način na koji je eksploatisala povjerenje korisnika u vještačku inteligenciju. Ljudi su danas navikli da AI alati traže široke dozvole za pristup veb stranicama kako bi mogli da ih analiziraju i sumiraju, pa niko nije sumnjao u pretjerane zahtjve ovog lažnog softvera. Jednom instalirana, ekstenzija je automatski mijenjala podrazumijevanog pretraživača u vašem Hromu-u.

Nakon preuzimanja kontrole nad takozvanim "Omnibox-om" (poljem za unos adrese i pretrage), ekstenzija je počela da vrši masovno presretanje podataka:

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Svaki put kada bi korisnik unio pojam za pretragu, softver bi sve podatke slao na servere pod kontrolom hakera, u realnom vremenu i dok još kucate karakter po karakter.

Tek nakon što bi hakeri zabilježili vašu pretragu, IP adresu i podatke o uređaju, sistem bi vas preusmerio na prave rezultate, zbog čega je prevaru bilo nemoguće primijetiti golim okom.

Hitno je obrišite: Uputstvo za zaštitu

Iako je Gugl odmah reagovao na prijavu Majkrosofta i trajno uklonio lažnu ekstenziju sa Hrom Veb Store-a, opasnost nije prošla za one koji su je već preuzeli. Ona i dalje radi i prikuplja podatke sve dok je sami ručno ne obrišete.

Da biste je uklonili, otvorite Gugl Grome, u gornjem desnom uglu kliknite na tri vertikalne tačke, pređite kursorom preko opcije "Ekstenzije" i izaberite "Upravljanje ekstenzijama". Pažljivo pregledajte listu, pronađite "Srč for perplexity ai", kliknite na "Ukloni" i potvrdite akciju.

Bezbjednosni stručnjaci upozoravaju da se tu ne smijete zaustaviti. S obzirom na to da je lažni softver bilježio sve iz adresne trake, postoji ozbiljan rizik da su lozinke, pinovi ili podaci sa platnih kartica kompromitovani. Hitno promijenite šifre na ključnim nalozima (elektronska pošta, društvene mreže, e-banking) i aktivirajte dvofaktorsku autentifikaciju (2FA), a u podešavanjima Hrome-a ručno vratite Google kao podrazumijevani pretraživač.

AI brendovi kao najpopularniji mamac

Hakeri i prevaranti sve manje koriste klasične viruse i ranjivosti u kodu samih pretraživača, već se oslanjaju na takozvani socijalni inženjering. Kako popularnost generativne vještačke inteligencije vrtoglavo raste, imena velikih AI brendova postaju idealan mamac za privlačenje žrtava koje žele da isprobaju najnovije tehnološke trendove.

Stručnjaci savjetuju maksimalan oprez u budućnosti prilikom instalacije bilo kakvog softvera. Prije nego što kliknete na dugme za preuzimanje, uvijek detaljno provjerite ime izdavača ekstenzije, pročitajte recenzije drugih korisnika i obratite pažnju na zvaničnu veb adresu sa koje vas preusmjeravaju na prodavnicu, prenosi Kurir.