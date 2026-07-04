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Pronađeni zlatni prstenovi stari više od 2.000 godina

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 12:13

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Пронађени златни прстенови стари више од 2.000 година
Foto: Unsplash

Tajlandski arheolozi otkrili su dva zlatna prstena indijskog porijekla, stara između 1.900 i 2.100 godina, tokom iskopavanja na arheološkom nalazištu Don Jaj Tong u provinciji Fečaburi.

Jedan od pronađenih prstenova nosi natpis na drevnom indijskom pismu brahmi, za koji stručnjaci vjeruju da je bio povezan s trgovačkom kastom u tadašnjoj Indiji, što predstavlja vrijedan dokaz o ranim trgovinskim i kulturnim vezama između Indijskog potkontinenta i jugoistočne Azije.

Važan trag o drevnim trgovačkim putevima

Prstenovi su pronađeni među ljudskim kostima i drugim arheološkim predmetima, a trenutno se čuvaju u muzeju Fra Nahon Kiri u provinciji Račaburi, gdje će biti podvrgnuti daljim analizama.

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Arheolozi ističu da su i na drugim lokalitetima na Tajlandu ranije pronalaženi predmeti s natpisima na brahmi pismu, što potvrđuje da su trgovačke veze između drevne Indije i ovog dijela Azije postojale još prije dvije hiljade godina.

Zbog opasnosti od podzemnih voda i obilnih kiša, koje mogu oštetiti ljudske ostatke i bronzane artefakte, tajlandske vlasti ubrzale su iskopavanja i zaštitu lokaliteta.

Nalazište Don Jaj Tong posljednjih mjeseci privlači veliku pažnju stručnjaka jer su na njemu, osim zlatnog nakita, pronađeni i ljudski skeleti, bronzani bubnjevi i brojni pogrebni predmeti koji pružaju novi uvid u život i običaje zajednica iz kasnog praistorijskog perioda na području današnjeg Tajlanda, prenosi "Anadolija".

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Arheološka iskopavanja

arheolozi

Arheološka otkrića

geološka otkrića

Tajland

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