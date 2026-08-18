Berlin obećao pomoć u popravci zaštitne kupole u "Černobilju"

Njemački ministar za životnu sredinu Karsten Šnajder obećao je da će Berlin pomoći Ukrajini da popravi zaštitnu kupolu koja pokriva mjesto nuklearne katastrofe u atomskoj centrali "Černobilj".

"Njemačka čvrsto stoji na strani Ukrajine. Oštećena zaštitna kupola nad uništenim reaktorom mora biti popravljena", rekao je Šnajder tokom posjete Kijevu.

On je naveo da će popravke biti veoma složene i zahtijevati zajedničke međunarodne napore.

Šnajder, u čijoj je pratnji bila privredna delegacija zainteresovana za ulaganje u Ukrajinu, istakao je da Njemačka podržava Ukrajinu na putu ka pridruživanju EU.

Planirano je da njemački ministar posjeti zabranjenu zonu koja okružuje nuklearnu elektranu u kojoj se dogodila katastrofalna nesreća 1986. godine, prenosi Srna.

Čelični luk koji pokriva lokaciju oštećen je u napadu dronom tokom sukoba Ukrajine i Rusije, prenijela je agencija DPA.

Prema mišljenju stručnjaka, zaštitna funkcija čelične konstrukcije više nije zagarantovana, a uprava elektrane procijenila je troškove popravke na oko 580 miliona dolara.