Potpuni haos na nemačkom aerodromu: Potpuna obustava

Vazdušni saobraćaj na aerodromu Berlin Brandenburg (BER) potpuno je obustavljen zbog štrajka sindikata Verdi.

Nijedan putnički avion nije polijetao niti slijetao, a 445 polazaka i slijetanja je otkazano, što pogađa oko 57.000 putnika, piše "Špigel".

Putnicima se savjetuje da kontaktiraju svoje avio-kompanije radi informacija o alternativnim opcijama putovanja.

Štrajk je rezultat tekućih pregovora o platama između Verdija i uprave aerodroma.

Sindikat traži povećanje plata od šest odsto za oko 2.000 zaposlenih, najmanje 250 evra mjesečno, kao i dodatni slobodan dan za članove.

U Minhenu, javni prevoz je takođe pogođen.

Metro, tramvaji i autobusi od jutra saobraćaju skraćeno, a od 11.00 sati prelaze na hitnu mrežu.

Prigradski vozovi i regionalni autobusi nisu pogođeni.

Sindikat Verdi planira i sutra slične štrajkove, i to u drugim većim gradovima u Bavarskoj, Sjevernoj Rajni-Vestfaliji i Hamburgu.