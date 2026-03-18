Potpuni haos na nemačkom aerodromu: Potpuna obustava

Autor:ATV
18.03.2026
08:27
Komentari:0
Vazdušni saobraćaj na aerodromu Berlin Brandenburg (BER) potpuno je obustavljen zbog štrajka sindikata Verdi.
Nijedan putnički avion nije polijetao niti slijetao, a 445 polazaka i slijetanja je otkazano, što pogađa oko 57.000 putnika, piše "Špigel".
Putnicima se savjetuje da kontaktiraju svoje avio-kompanije radi informacija o alternativnim opcijama putovanja.
Štrajk je rezultat tekućih pregovora o platama između Verdija i uprave aerodroma.
Sindikat traži povećanje plata od šest odsto za oko 2.000 zaposlenih, najmanje 250 evra mjesečno, kao i dodatni slobodan dan za članove.
U Minhenu, javni prevoz je takođe pogođen.
Metro, tramvaji i autobusi od jutra saobraćaju skraćeno, a od 11.00 sati prelaze na hitnu mrežu.
Prigradski vozovi i regionalni autobusi nisu pogođeni.
Sindikat Verdi planira i sutra slične štrajkove, i to u drugim većim gradovima u Bavarskoj, Sjevernoj Rajni-Vestfaliji i Hamburgu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu