Potpuni haos na nemačkom aerodromu: Potpuna obustava

18.03.2026

08:27

Потпуни хаос на немачком аеродрому: Потпуна обустава

Vazdušni saobraćaj na aerodromu Berlin Brandenburg (BER) potpuno je obustavljen zbog štrajka sindikata Verdi.

Nijedan putnički avion nije polijetao niti slijetao, a 445 polazaka i slijetanja je otkazano, što pogađa oko 57.000 putnika, piše "Špigel".

eu evropska unija

Svijet

Izvori iz Brisela: Kijevu odobren kredit uprkos mađarskom vetu

Putnicima se savjetuje da kontaktiraju svoje avio-kompanije radi informacija o alternativnim opcijama putovanja.

Štrajk je rezultat tekućih pregovora o platama između Verdija i uprave aerodroma.

Sindikat traži povećanje plata od šest odsto za oko 2.000 zaposlenih, najmanje 250 evra mjesečno, kao i dodatni slobodan dan za članove.

U Minhenu, javni prevoz je takođe pogođen.

Scena

Jakov Jozinović je ovo radio prije nego što je ostvario veliki muzički uspjeh

Metro, tramvaji i autobusi od jutra saobraćaju skraćeno, a od 11.00 sati prelaze na hitnu mrežu.

Prigradski vozovi i regionalni autobusi nisu pogođeni.

Sindikat Verdi planira i sutra slične štrajkove, i to u drugim većim gradovima u Bavarskoj, Sjevernoj Rajni-Vestfaliji i Hamburgu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Više iz rubrike

Svijet

Izvori iz Brisela: Kijevu odobren kredit uprkos mađarskom vetu

2 h

0
Svijet

Zaharova o Makronu: Rizikuje da ostane bez funkcije

2 h

0
Svijet

Amerika izvela snažne udare u Ormuskom moreuzu

3 h

0
Svijet

Iran pogubio muškarca optuženog da je špijunirao za Mosad

3 h

0

11

12

Eksplodirao meteor iznad Klivlenda

11

09

Način hodanja može da otkrije emocije kod ljudi

11

04

Hitno povučen popularni aparat: Može dovesti do strujnog udara

11

00

Biznismena ugurali u kombi: Srbi oteli milionera u Madridu

10

59

Stalno ste umorni i nervozni? Možda vam nedostaje ovaj vitamin

