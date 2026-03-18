Zaharova o Makronu: Rizikuje da ostane bez funkcije

18.03.2026

08:16

Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Predsjednik Francuska Emanuel Makron rizikuje da ostane bez funkcije mimo svoje volje, istakla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Povodom izjave američkog predsjednika Donalda Trampa o tome da će Makron vrlo brzo prestati da bude predsjednik, Zaharova je podsjetila na Venecuelu i Iran.

"Imam još jedno pitanje - da li će u slučaju Makrona biti primjenjen venecuelanski ili iranski scenario? Mislim da je to glavno pitanje koje je, vjerujem, postavio i sam Makron", rekla je Zaharova za Radio "Sputnjik".

Predsjednički izbori u Francuskoj biće održani u aprilu naredne godine, ali Makron nema prava učešća jer iza sebe ima dva petogodišnja mandata.

Američki predsjednik kritikovao je države-članice NATO jer su odbile da podrže operaciju protiv Irana navodeći da je razočaran i britanskim premijerom Kirom Starmerom.

Bijela kuća je planirala da tokom ove ned‌jelje objavi formiranje koalicije za nadgledanje brodova u Ormuskom moreuzu.

Vašington je pozvao u koaliciju Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Kinu, Japan, Južnu Koreju i druge zemlje.

Neke od zemalja su već odbile učešće, među njima i Francuska.

Marija Zaharova

Emanuel Makron

