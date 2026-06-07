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Vanredni izbori na KiM - najveća izlaznost u srpskim sredinama

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ATV
07.06.2026 15:58

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Бирач потписује изборни документ на бирачком мјесту за пријевремене парламентарне изборе, треће у посљедњих 18 месеци, у сјеверном дијелу етнички подијељеног града Митровице, у којем доминирају Срби, на Косову, у недјељу, 7. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dejan Simicevic

Izlaznost do 15 časova na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija je 22,81 odsto, a ubjedljivo najveća izlaznost je u srpskim sredinama, u Leposaviću čak 44,42 odsto, pokazuju podaci centralne izborne komisije u Prištini.

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, u još dvije opštine sa srpskom većinom do 15 časova je glasalo više od 40 odsto upisanih birača - u Ranilugu 43,46 odsto i u Zvečanu 41,67 odsto upisanih birača.

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U Zubinom Potoku izlaznost je 31,34 odsto, u Novom Brdu 39,75 odsto, u Gračanici 36,67 odsto, u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice 32,00, u Štrpcu 29,84 odsto, Partešu 31,15, a u Klokotu 29,37 odsto upisanih birača.

Kada je riječ o albanskim sredinama, u Prištini je izlaznost 29,02 odsto, u Južnoj Mitrovici 21,69, u Prizrenu 17,83, Đakovici 18,00, a najmanja izlaznost je u Dragašu i iznosi 12,67 odsto.

Ukupna izlaznost na današnjim izborima do 15 časova je manja u poređenju sa izborima u decembru 2025. godine, pošto je u decembru do 15 časova glasalo 29,29 odsto upisanih birača.

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Biračka mjesta biće otvorena do 19 časova.

Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista (SL) na glasačkom listiću je pod brojem 119.

Pravo glasa ima 2.092.174 građana, a izbori se održavaju u 949 biračkih centara sa 2.550 biračkih mjesta.

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mjesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba.

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Predstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica zagarantovano je takođe 10 poslaničkih mjesta, a za 100 mandata takmiče se stranke Albanaca.

Iz srpske zajednice na izborima učestvuju najjača srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista i stranka Za slobodu, pravdu i opstanak.

Srpska lista pozvala je srpski narod na jedinstvo i navela da joj je cilj da osvoji svih 10 mandata zagarantovanih Srbima kako bi štitila interese srpskog naroda.

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Najviši zvaničnici Srbije takođe su pozvali Srbe da glasaju za Srpsku listu, ističući da je glas za Srpsku listu glas za opstanak i ostanak srpskog naroda na KiM.

(Tanjug)

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Kosovo i Metohija

Srbi na Kosovu

Priština

Izlaznost na izborima

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