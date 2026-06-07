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Ovo su hrabri policajci koji su spasili ženu iz nabujale Drine

Autor:

ATV
07.06.2026 14:54

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Полицајци Срђан Видовић, Раденко Савић, Ненад Лазић и Дејан Гајић који су спасили жену из Дрине
Foto: ATV

Hrabrost, prisebnost i brza reakcija četiri policijska službenika Policijske stanice Zvornik bili su presudni da se izbjegne tragedija na rijeci Drini.

Zahvaljujući njihovom nesebičnom zalaganju, žena čiji su inicijali Z. V. spasena je od sigurne smrti nakon što ju je nabujala rijeka nosila stotinama metara.

Drama se odvijala sinoć oko 19.30 časova, kada je policija primila dojavu da Drinom, u blizini restorana Laguna, pluta starija žena koja doziva u pomoć.

"Bez mnogo razmišljanja ušli smo u vodu"

Policajac Srđan Vidović, koji je u tom trenutku bio šef smjene, odmah je organizovao akciju spasavanja.

"Zaprimio sam prijavu od NN lica koje se nalazilo u blizini restorana ‘Laguna’. Bez mnogo kalkulisanja, odmah sam obavijestio patrolu i uputili smo se na teren. Pretražili smo korito rijeke i uočili tijelo kako pluta", prisjeća se Vidović.

Njegove kolege, Radenko Savić, Nenad Lazić i Dejan Gajić, nisu ni trenutka oklijevali.

"Prilikom izlaska na mjesto, uočili smo žensku osobu kako pluta rijekom. Bez mnogo razmišljanja sišli smo do samog korita kako bi je izvukli na sigurno", kazao je policajac Radenko Savić.

Za policajca Nenada Lazića, vrijeme je bilo najveći neprijatelj.

"Nismo imali mnogo vremena za razmišljanje. Procijenili smo situaciju i odmah pristupili spašavanju. Najvažnije nam je bilo da što prije dođemo do osobe. Vrijeme je bilo presudan faktor da smo kasnili samo nekoliko minuta, ishod je mogao biti mnogo teži", naglasio je Lazić.

Apel građanima

Nakon što su je uspješno izvukli na obalu, žena je sanitetskim vozilom prevezena u Bolnicu Zvornik na medicinsko zbrinjavanje. Policijski službenik Dejan Gajić iskoristio je priliku da pošalje važnu poruku građanima.

"Želimo da apelujemo na građane da u ovakvim situacijama ostanu prisebni i da odmah pozovu policiju ili druge nadležne službe. Blagovremena dojava često bude odlučujuća. Svaki spašen život predstavlja poseban osjećaj i najveće zadovoljstvo u našem poslu", poručio je Gajić.

Дрина

Gradovi i opštine

Zvornički policajci spasili ženu iz nabujale Drine

Podsjećamo, kako je ATV već pisao, zvornički policajci spasili su ženu Z. V. od utapanja u Drini.

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Tagovi :

Policija

MUP Republike Srpske

rijeka drina

Drina

spasavanje

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