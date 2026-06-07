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Rukometni savez Republike Srpske: Marinko Umičević ostaje predsjednik

Autor:

ATV
07.06.2026 14:51

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Маринко Умичевић остаје предсједник Рукометног савеза РС.
Foto: Ustupljena fotografija

Marinko Umičević dobio je treći mandat na funkciji predsjednika Rukometnog saveza Republike Srpske. Ovo je jednoglasno odlučeno na izbornoj Skupštini saveza koja je danas održana u Tesliću. Marinko Umičević bio je prijedlog svih pet Regionalnih saveza.

- Hvala svima na ukazanom povjerenju. Razmišljao sam da ne prihvatim novi mandat, zbog zdravstvenih razloga, ali i zbog umora. Ipak, na kraju sam prihvatio da ostanem na ovoj funkciji i nastojaću da savez podignemo na još veći nivo. Moram istaći da sam ponosan na sve što sam uradio za minulih osam godina zajedno sa suradnicima. Želim da pohvalim rad skupštine i da se zahvalim ljudima iz Teslića koji su bili odlični domaćini - rekao je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske.

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Novi mandat za predsjednika Skupštine Rukometnog saveza Republike Srpske dobio je Zoran Milošević, a za potpredsjednika izabran je Bojan Bašić.

Na skupštini su izabrani i delegati za Skupštinu Rukometnog saveza BiH, te članovi Upravnog odbora RS Republike Srpske, kao i za Upravni odbor RS BiH, te su imenovane i ostale komisije Rukometnog saveza Republike Srpske.

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Marinko Umičević

Rukometni savez RS

Teslić

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