Životinje predvidjele ishod Mundijala: Koga su izabrale gorile, a koga puma?

U zoološkom vrtu u Gvadalahari organizovana je zabavna akcija kojoj su životinje uoči Svjetskog prvenstva u fudbalu "predviđale" ishode pojedinih utakmica.

Čuvari su za životinje pripremili kutije, lopte i posude sa hranom obilježene zastavama reprezentacija učesnika.

Prve prognoze dali su slonovi, koji su birali između Meksika i Južne Afrike i "predvidjeli" pobjedu domaće selekcije, prenose meksički mediji.

Gorile su predvidjele pobjedu Urugvaja protiv Španije, dok su žirafa Huana i njen mladunac Noel predvidjeli da će Republika Kongo pobijediti Kolumbiju.

Puma je izabrala Južnu Koreju umjesto Češke, dok su kapibare nekoliko minuta oklijevale pri izboru pobjednika duela Meksika i Južne Koreje i nisu pokazale jasnu naklonost nijednoj ekipi.

Na kraju su are "predvidjele" još jednu pobjedu Meksika, ovoga puta protiv Češke.

Organizatori navode da je cilj aktivnosti bio da se posjetiocima približi atmosfera pred Svjetsko prvenstvo i istovremeno obogati svakodnevna rutina životinja kroz igru i interakciju.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu, na kojem će prvi put igrati 48 reprezentacija, počinje 11. juna i trajaće do 19. jula, prenosi Srna.