Greške koje uništavaju klimu u automobilu

Visoke temperature u ljetnim danima čine prvi minut nakon ulaska u kabinu gotovo nepodnošljivom, a u nekim automobilima vaduh ostaje gust sve dok ne otvorite prozore.

Razlog tome je neodržavanje sistema za klimatizaciju u hladnijim mjesecima. Naime, ako želite da klima funkcioniše ljeti, povremeno je uključite i tokom ostatka godine.

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Nekorištenje klime dovodi do množenja bakterija na isparivaču i ventilatoru sistema klime. Posljedica je neugodan miris, a vlaga u unutrašnjosti stvara loš vazduh. Ovo je pet najučestalijih grešaka, a svaka od njih rezultat je zanemarenog održavanja sustava klimatizacije.

Filter vazduha kabine

Filter vazduha kabine potrebno je redovno mijenjati, jer u suprotnom dolazi do naseljavanja bakterija što uzrokuje loš miris, a može se nakupiti i vlaga.

Promjena filtera neophodna je za osobe s alergijskim tegobama jer sprečava ulazak polena u kabinu, a potrebno je mijenjati ga jednom godišnje. Zamjenu, bez roblema, možete da objavite i sami.

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Takođe, filter s aktivnim ugljem sprečava ulazak štetnih oksida azota, a košta malo više od običnog filtera. Mijenjajte ga na vrijeme.

Vlaga u kabini

Težak vazduh u kabini znači jednu stvar – vlagu u klimatizacijskom sistemu. U unutrašnjosti se nakuplja mnogo vlage, posebno u hladnijem dijelu godine, a problem je još više naglašen lošim održavanjem automobila.

Znakovi su zamagljena stakla, a rješenje su posebni auto odvlaživači vazduha. Klima uređaj takođe izvlači vlagu iz automobila.

Dezinfekcija sistema

Nakon što osjetite neugodan miris nakon uključivanja klima uređaja, vrijeme je za dezinfekciju sistema.

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Kao što smo naveli, neugodan miris pokazatelj je da se mnogo bakterija nastanilo u ventilatoru ili direktno na isparivaču. Proces dezinfekcije možete lako da odradite sami, koristeći posebne sprejeve.

Nakon što upalite klima uređaj, potrebno je aktivirati sprej i napustiti vozilo, a postoje i posebne pjene koje se stavljaju direktno na isparivač.

Opcija “cirkulirajući zrak”

Ventilator ne bi smio biti trajno zatvoren, jer u tom slučaju svježi vazduh neće moći da dopre do unutrašnjosti.

Dovod svježeg vazduha od presudne je važnosti za zdrav sistem klimatizacije, te bi zbog toga ventilator uvek trebalo da bude uključen, barem na najnižoj jačini. Uz to, klima uređaj treba redovno koristiti, a “sezonsko” korišćenje klime može oštetiti i sam klima uređaj.

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Redovna briga

Klimatizacijski sistem vremenom gubi rashladno sredstvo do 15 posto, što naposletku dovodi do gubitka rashladne snage i na kraju uopšte ne hladi. U proseku, sistem klimatizacije bi trebalo da provjeri stručnjak barem na svake tri godine, kako bi video da li sistem negdje propušta i napunio ga rashladnom tečnošću.

Gubitak rashladne tečnosti neće samo da troši cjelokupni sistem, već će da ima negativan uticaj na okolinu, prenosi Telegraf.