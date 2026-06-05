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Deset navika koje polako uništavaju vaš automobil, a većina vozača ih koristi svakodnevno

Autor:

ATV
05.06.2026 08:22

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мотор ауто возач поправак
Foto: Pexel/ Jose Ricardo Barraza Morachis

Kočenje lijevom nogom, brza vožnja preko ležećih policajaca i druge greške.

Koje to navike mogu skratiti radni vek ključnih komponenti vozila, a Kar Baz je prikupio deset uobičajenih vozačkih navika koje značajno skraćuju vijek trajanja vaših ljubimaca na četiri točka… i ozbiljno utiču na kućne finansije.

Puštate motor da radi u praznom hodu

Mit je da se motor mora zagrejati u praznom hodu. Motor se sporije zagrijeva kada nije pod opterećenjem, stoga ga nije dobra ideja ostaviti da radi u praznom hodu.

Kočenje lijevom nogom

U automobilu s automatskim mjenjačem nije dobra ideja kočiti lijevom nogom. Ako kočite lijevom nogom dok ubrzavate desnom, to opterećuje mjenjač i povećava habanje.

Prekomjerna upotreba kvačila

Važno je ne pretjerivati sa kvačilom u automobilu s ručnim mjenjačem. Nepravilna upotreba skratiće vijek trajanja kvačila. Zato bi kvačilo trebalo koristiti samo prilikom promjene stepena prenosa i pokretanja automobila.

Nepravilna upotreba kočnica

Ako kočnice koristite za održavanje brzine, pravite grešku. Kada se nepravilno koriste, kočnice se pregrijavaju i brže troše.

Umjesto kočenja, možete prebaciti u niži stepen prenosa ili bolje planirati vožnju pravovremenim puštanjem papučice gasa, piše Revija HAK.

Brza vožnja preko ležećih policajaca

Brza vožnja preko "ležećih policajaca" može oštetiti točkove i sistem oslanjanja.

Vožnja maksimalnom brzinom

Motor automobila projektovan je da podnese maksimalnu brzinu, a većina proizvođača ostavlja i određenu sigurnosnu rezervu. Međutim, ako vozite maksimalnom brzinom dok motor nije dostigao radnu temperaturu, rizikujete njegovo oštećenje.

Zato je važno da vozite velikom brzinom tek kada je motor potpuno zagrijan.

Previše goriva u rezervoaru

Nikada ne točite više goriva nego što je potrebno. Ako prepunite rezervoar, gorivo može da se prelije i ošteti druge dijelove automobila.

Dugotrajno parkiranje vozila

Gume se deformišu, sitne životinje, kao što su glodari, mogu da se uvuku u neke dijelove automobila, a diskovi kočnica da zarđaju.

Automobil je napravljen da se vozi, pa bi trebalo da ga pokrenete barem jednom nedjeljno.

Preopterećenje automobila

Nikada nije dobra ideja preopteretiti automobil. Vješanje, gume i amortizeri biće pod većim opterećenjem.

Automobil je projektovan za određenu maksimalnu nosivost, a njeno značajno prekoračenje ubrzava habanje.

Gledajte put

Mnogi vozači imaju naviku da tokom razgovora gledaju u suvozača ili provjeravaju poruke na telefonu. Nemojte to raditi, pre svega zbog bezbjednosti, ali i zbog "zdravlja" vašeg vozila.

Tako možete predvidjeti rupe na putu, ležeće policajce i druge prepreke, pa preko njih preći velikom brzinom i izazvati nepotrebna oštećenja.

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Tagovi :

Automobil

Vozači

Savjeti

Automehaničar

Kočenje

mjenjač

navika koja uništava auto

pokvareno auto

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