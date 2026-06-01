Poznati mehaničar: Ovo je najbolji auto, da ga svi voze ostao bih bez posla

01.06.2026 21:15

Аутомобил у снијегу
Foto: Egor Kamelev/Pexels

Kupovina rabljenog automobila često je lutrija, a mnogi vozači pritom traže model koji će ih godinama služiti bez skupih kvarova.

Upravo zato savjeti iskusnih mehaničara često imaju posebnu težinu jer svakodnevno rade s vozilima svih marki i godišta te najbolje vide koji automobili najduže ostaju pouzdani, piše "Ekspres".

Jedan od njih je Džejms Gudhend, automehaničar i autor knjiga, koji je otkrio koju marku automobila smatra najpouzdanijom na svijetu te koji automobil lično vozi.

Na pitanje koju bi marku preporučio kupcima koji traže maksimalnu pouzdanost, bez oklijevanja je izdvojio japansku Hondu.

"Ako vam budžet to dopušta, kupite japanski automobil. Najbolja od svih je Honda. Oni su zaista najbolji inženjeri automobila na svijetu. Kada bi svi vozili Hondu, ostao bih bez posla”, rekao je Gudhend.

Objasnio je da iza takvog stava stoji dugogodišnje iskustvo rada s Hondinim modelima.

Motor radi mirno

“Izuzetno su pouzdani. Na primjer, održavam jednu 20 godina staru Hondu Sivik koja je prešla više od 200 hiljada milja. Motor i dalje radi toliko mirno da biste na njemu mogli držati šoljicu čaja, a toliko je tih da je ponekad teško uopšte primijetiti radi li. Taj je automobil prešao dovoljno kilometara da stigne do Mjeseca”, rekao je mehaničar.

Otkrio je i koji automobil vozi privatno. U njegovoj garaži nalazi se švedski Volvo V90, ali i jedan model koji mu je posebno prirastao srcu, prenosi "Dnevno".

“Vjerovatno nikoga neće iznenaditi da imamo Volvo V90. Ali imam i BMW M3 koji posjedujem već 15 godina. U određenim razdobljima služio je kao porodični automobil, a upravo smo u njemu našeg sina prvi put dovezli kući iz porodilišta”, ispričao je Gudhend.

Njegovo mišljenje dijele i brojni automobilski stručnjaci. Testiranja koja je ove godine proveo portal "Vot Kar?" pokazala su da se najnovija Honda Džez našla među tri najbolje ocijenjena mala automobila, pri čemu je posebno pohvaljena zbog svoje praktičnosti.

Recenzenti su istakli da je riječ o modelu koji možda nikada nije dostigao prodajne brojke nekih konkurenata, ali se godinama ističe praktičnom unutrašnjošću i reputacijom izuzetno pouzdanog automobila.

