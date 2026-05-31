Logo
Large banner

Šta se može dogoditi ako pogriješite brzinu u mjenjaču?

Autor:

ATV
31.05.2026 14:34

Komentari:

0
Аутомобил
Foto: pexels/Kürşat Kuzu

Upravo to je napravio vozač BMV-a M2 kompetition s ručnim mjenjačem na njemačkom Autobanu.

Pri brzini od 150 km/h, umjesto da prebaci u peti stepen prenosa, vratio je u treću brzinu.

Na snimku se čuje snažno opterećenje motora, a nakon toga se na ekranu infotainment sistema pojavila i upozoravajuća poruka: "Kvar motora, vozite umjereno, maksimalna snaga nije dostupna. Javite se u servis!"

клима аутомобил

Auto-moto

Kako zaštititi automobil tokom velikih vrućina?

Osoba koja je objavila video na Jutjub navodi da je na kraju došlo do zamjene kompletnog motora (3,0-litreni linijski šestocilindrični tvin-turbo), te da vlasnik nije mogao računati na garanciju, prenosi Raport.

U BMV-u su procijenili da je kvar nastao zbog greške vozača.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Automobil

BMV

mjenjač

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Драма у Земуну: Жена заглављена на вратима аутобуса, возач је вукао улицом

Srbija

Drama u Zemunu: Žena zaglavljena na vratima autobusa, vozač je vukao ulicom

3 d

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Srbija

Dvije djevojčice udario auto, zadobile teške tjelesne povrede

4 d

0
Бањалучанин након свађе оштетио ауто суграђанину па добио батине

Hronika

Banjalučanin nakon svađe oštetio auto sugrađaninu pa dobio batine

3 d

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Auto-moto

Alarm koji se ne ignoriše: Ako ovo vidite, auto ima ozbiljan kvar

2 d

0

Više iz rubrike

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Auto-moto

Alarm koji se ne ignoriše: Ako ovo vidite, auto ima ozbiljan kvar

2 d

0
Како заштитити аутомобил током великих врућина?

Auto-moto

Kako zaštititi automobil tokom velikih vrućina?

2 d

0
Радари у ЗДК

Auto-moto

Na ovoj udaljenosti radar vas ne može ''upecati''

3 d

0
Аутомобил волан ручна кочница

Auto-moto

Kupovina polovnog automobila: 10 najčešćih grešaka koje mogu skupo da vas koštaju

3 d

0

  • Najnovije

16

52

Otac i majka gledali užas: D‌ječak (8) se spotakao i pao s mosta

16

46

Partizan prihvatio da ide u Dubai, finale počinje 4. juna

16

44

Uz ovaj jednostavan trik ohladite piće za samo nekoliko minuta

16

37

Proslavljena krsna slava Manastira Svete Trojice u Sasama

16

21

Nebeski skok mlade Banjalučanke na WTA listi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner