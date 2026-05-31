Šta se može dogoditi ako pogriješite brzinu u mjenjaču?

Upravo to je napravio vozač BMV-a M2 kompetition s ručnim mjenjačem na njemačkom Autobanu.

Pri brzini od 150 km/h, umjesto da prebaci u peti stepen prenosa, vratio je u treću brzinu.

Na snimku se čuje snažno opterećenje motora, a nakon toga se na ekranu infotainment sistema pojavila i upozoravajuća poruka: "Kvar motora, vozite umjereno, maksimalna snaga nije dostupna. Javite se u servis!"

Osoba koja je objavila video na Jutjub navodi da je na kraju došlo do zamjene kompletnog motora (3,0-litreni linijski šestocilindrični tvin-turbo), te da vlasnik nije mogao računati na garanciju, prenosi Raport.

U BMV-u su procijenili da je kvar nastao zbog greške vozača.