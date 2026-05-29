Kako zaštititi automobil tokom velikih vrućina?

ATV
29.05.2026 08:32

Како заштитити аутомобил током великих врућина?
Foto: Pexel/www.kaboompics.com

Postoje različite metode koje se mogu koristiti za sprečavanje prekomjernog zagrijavanja unutrašnjosti automobila od sunčeve svjetlosti.

Njemački autoklub ADAC testirao je sedam identičnih primjeraka modela Dacia Duster.

Osim referentnog vozila bez dodatne opreme, pripremljeno je nekoliko automobila sa opremom za zaštitu od sunca, zatim vozilo sa zatamnjenim staklima, kao i jedno čija je karoserija ofarbana u bijelo i jedno sa crnom farbom.

Cerada i spoljašnja folija dale najbolje rezultate

Nakon više od četiri sata na jakom suncu, izmjerene su temperature u unutrašnjosti:

– U vozilu bez dodatne opreme, odnosno bez zatamnjenja, temperatura na mjestu vozača dostigla je 53 stepena.

– Deset stepeni manje (43) i samim tim najhladnije bilo je vozilo prekriveno ceradom.

– Sa 45 stepeni, automobil sa spoljašnjom zaštitnom folijom takođe je bio znatno hladniji.

Unutrašnji štitnici manje efikasni

Reflektujući unutrašnji štitnik za sunce (49 stepeni) i bijela tkanina na komandnoj tabli (50 stepeni) bili su manje efikasni.

Zatamnjivanje zadnjih stakala dovelo je do smanjenja temperature od samo dva stepena. Ipak, na zadnjim sjedištima izmjereno je 48 stepeni, naspram 57 stepeni u vozilu bez ikakve zaštite.

Površine u kabini mogu dostići i 70 stepeni

Generalno, ADAC preporučuje korišćenje zaštite od sunca jer to može pomoći u snižavanju temperature površina u unutrašnjosti vozila.

Tokom ispitivanja, volani i komandne table dostizali su temperature i do 70 stepeni.

Kada su upoređivani automobili sa crnom i bijelom spoljašnjom bojom, razlike u temperaturi na površini bile su značajne – 65 stepeni kod tamnog i 44 stepena kod svjetlog vozila.

Unutrašnjost crnog auta bila je najmanje 5 stepeni toplija od unutrašnjosti bijelog, prenosi B92.

