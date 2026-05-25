Kraj "dosadnog pištanja" u automobilima: Stižu nova pravila za sisteme bezbjednosti

25.05.2026 09:20

Foto: Pexels/Tim Samuel

Sve više vozača isključuje moderne sisteme bezbjednosti u automobilima jer ih nerviraju stalna upozorenja, pištanje i nepotrebne intervencije tokom vožnje. Zbog toga Euro NCAP sada traži velike promjene u razvoju ADAS tehnologije.

ADAS sistemi, odnosno napredni sistemi pomoći vozaču, uvedeni su kako bi povećali bezbjednost na putevima. Međutim, istraživanje kompanije Thatcham Research pokazalo je da svaki četvrti vozač isključuje ove funkcije upravo zbog previše upozorenja i agresivnog miješanja u vožnju.

Tehnički direktor Euro NCAP-a, Adriano Palao, smatra da pojedini sistemi danas rade loše i da često smetaju vozačima umjesto da im pomažu.

"Ako ja kontrolišem automobil, ne želim da sistem nepotrebno preuzima upravljanje", izjavio je Palao.

Euro NCAP zato traži razvoj nove generacije pametnih ADAS sistema koji će se prilagođavati samom vozaču. Ideja je da automobil prepoznaje da li vozač obraća pažnju na put i da reaguje samo kada je zaista potrebno. Prema njihovim procjenama, takvi napredni sistemi mogli bi da stignu do kraja ove decenije.

Neki proizvođači automobila već rade na tehnologijama koje koriste napredni nadzor vozača i inteligentnije asistencije tokom vožnje. Cilj je da sigurnosni sistemi postanu korisniji i manje naporni za svakodnevnu vožnju, kako bi ih vozači zaista koristili umjesto da ih odmah po ulasku u automobil isključuju, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

