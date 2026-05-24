Stiže novi Jugo - cijena je nestvarna

Srbi ga veoma dobro poznaju, "reklama" Džeremija Klarksona, koji ga je proglasio za najgori automobil svih vremena neće mu ni pomoći ni, odmoći (jer samo Balkanci za to znaju), ali ono što vidimo sa fotografija daje mu nadu! Naročito jer cijena djeluje nestvarno, ali i podaci o potrošnji.

Jugo je ponovo u centru pažnje evropske automobilske javnosti, nakon što su otkriveni novi detalji projekta koji vodi srpski preduzetnik iz Njemačke Aleksandar Bjelić.

Cijena zvuči nestvarno

Bjelić je ranije otkupio prava na ime legendarnog brenda, a plan je da novi model postane jedan od najpristupačnijih automobila na evropskom tržištu. Prema dosadašnjim najavama, početna cijena trebalo bi da iznosi oko 12.000 evra.

Posebnu pažnju izaziva najavljeni hibridni pogon sa tehnologijom produženog dometa. U takvom sistemu motor sa unutrašnjim sagorijevanjem prvenstveno bi služio kao generator električne energije, dok bi automobil pokretao elektromotor, prenosi "Telegraf".

Više vrsta goriva

Kako se navodi u prvim informacijama, novi Jugo ne bi zahtijevao punjenje putem kabla, podržavao bi više vrsta goriva, a u idealnim uslovima potrošnja bi mogla da bude svega 2,2 litra na 100 kilometara.

Za dizajn je zadužen Darko Marčeta iz Zrenjanina, a najavljen je kompaktni hečbek sa troja vrata, modernim linijama i sportskim karakterom koji podseća na nekadašnji duh popularnog "jugića“.

Prvi funkcionalni prototip očekuje se 2027. godine na Ekspu u Beogradu, dok i dalje ostaje otvoreno pitanje gdje bi automobil mogao da se proizvodi, s obzirom na to da nekadašnja kragujevačka Zastava više nema ulogu koju je imala prethodnih decenija.