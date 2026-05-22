Zašto odmah treba da prestanete sa punjenjem telefona u automobilu

Mnogi vozači svakodnevno koriste bežično punjenje mobilnog telefona u automobilu ne znajući da ova navika ozbiljno uništava bateriju uređaja.

Iako ova moderna tehnologija pruža veliku udobnost jer eliminiše kablove, ona u praksi donosi više štete nego koristi. Stalno pregrijavanje i spor rad mogu trajno skratiti životni vijek vašeg skupocjenog pametnog telefona.

Zašto je bežično punjenje u vožnji sporo i neefikasno

Ovaj sistem funkcioniše na principu elektromagnetne indukcije gdje se samo dio energije usmjerava na bateriju, dok se ostatak pretvara u čistu toplotu. Efikasnost ovakvog punjenja iznosi svega između 70 i 80 odsto, što znači da se telefon prirodno grije tokom rada. Situaciju dodatno pogoršava činjenica da telefon tokom vožnje istovremeno koristi navigaciju, internet i blutut, što stvara dodatno opterećenje.

Takođe, dovoljno je samo jedno oštrije skretanje ili rupa na putu da se telefon pomjeri sa tačnog položaja na podlozi. To pomeranje drastično usporava ili potpuno prekida prenos energije do uređaja. Deblje zaštitne maske dodatno ometaju signal i čine cijeli proces još manje efikasnim, piše Telegraf

Opasnost od pregrijavanja tokom ljetnjih mjeseci

Kombinacija visoke temperature u kabini i toplote koju stvara sam punjač može dovesti do kritičnog pregrijavanja telefona. U tim trenucima savremeni uređaji automatski smanjuju snagu ili potpuno blokiraju rad kako bi se zaštitili. Dugotrajno izlaganje ovakvim uslovima ubrzava hemijsko starenje ćelija unutar baterije i trajno joj smanjuje kapacitet.

Kako proizvođači automobila pokušavaju da riješe problem

Poznati njemački magazin Autobild prenosi da su automobilski brendovi svjesni ovih nedostataka i da već testiraju naprednija rješenja. Neki noviji i skuplji modeli, posebno električni automobili, dobijaju specijalne podloge sa ugrađenim ventilatorima za aktivno hlađenje. Ovi sistemi pomažu da se višak toplote brže odvede sa kućišta telefona tokom punjenja.

Ipak, vlasnici električnih vozila i dalje najviše kritikuju fabričke punjače jer ne mogu dovoljno da rashlade telefon niti da ga čvrsto zadrže na mjestu. Zbog toga mnogi vozači radije kupuju dodatne magnetske držače koji se montiraju na otvore za ventilaciju. Na taj način uspješno hlade telefon strujanjem vazduha iz klime, dok fabričku podlogu koriste samo kao obično mjesto za odlaganje sitnica.