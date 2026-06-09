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UIO BiH prodaje zaplijenjenu livadu i šumu

09.06.2026 22:48

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УИО БиХ продаје заплијењену ливаду и шуму
Foto: UIO BIH

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oglasila je direktnu prodaju nepokretne imovine - zemljišta na području Kladnja. Radi se o prodaji zaplijenjene imovine radi namirenja dugovanja, nakon neuspjele javne aukcije.

Imovina se nalazi u Brateljevićima, a riječ je livadi 4. klase površine 3.189 m2 i šumi 4. klase, površine 811 m2.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama najmanje 24 sata prije vršenja direktne prodaje zakazane za 25. juni, uz jasno navođenje imovine koja je predmet prodaje, kao i ponuđene cijene. U ovom postupku ne polaže se depozit.

Pravo učešća imaju sva pravna i punoljetna fizička lica.

Kupac plaća cijenu odmah nakon okončanja direktne prodaje ili u roku 24 sata od završetka postupka direktne prodaje.

Prodaja imovine UIO BiH

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Tagovi :

Kladanj

zapljena

imovina

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