UIO BiH prodaje zaplijenjenu livadu i šumu

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oglasila je direktnu prodaju nepokretne imovine - zemljišta na području Kladnja. Radi se o prodaji zaplijenjene imovine radi namirenja dugovanja, nakon neuspjele javne aukcije.

Imovina se nalazi u Brateljevićima, a riječ je livadi 4. klase površine 3.189 m2 i šumi 4. klase, površine 811 m2.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama najmanje 24 sata prije vršenja direktne prodaje zakazane za 25. juni, uz jasno navođenje imovine koja je predmet prodaje, kao i ponuđene cijene. U ovom postupku ne polaže se depozit.

Pravo učešća imaju sva pravna i punoljetna fizička lica.

Kupac plaća cijenu odmah nakon okončanja direktne prodaje ili u roku 24 sata od završetka postupka direktne prodaje.